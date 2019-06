'Amor prohibido', el esperado regreso de Beren Saat a las pantallas españolas

Bihter, amor por venganza

Beren Saat es la gran protagonista de esta historia interpretando a Bihter, una joven de buena familia que cada día visita la tumba de su padre. Pero mientras Bihter no consigue superar su reciente y repentino fallecimiento, el resto de la familia sigue con su vida casi como si nada hubiera pasado. Ella vive en un permanente duelo pero su madre, Fatma, está muy atareada preparando la boda de su otra hija y, de paso, intentando captar la atención de Adnan, un acaudalado viudo.

Curiosamente, Adnan coincide frecuentemente con Bihter en el cementerio y entre ambos surge una relación bastante especial. Y es este el primer triángulo que se forma en esta historia.

Por un lado, está Fatma, que despliega todos sus encantos y sus mejores sonrisas para convertir a Adnan en su nuevo esposo y, de paso, en el solucionador de sus múltiples problemas económicos. Por otro lado, está Adnan, que no dice que no a las atenciones de Fatma porque son la mejor oportunidad para poder prestar atención a Bihter. ¿Por qué sino iba a ir a una boda después de años sin ir a ninguna? ¿Por Fatma? No. Por Bihter.

Y precisamente Bihter es muy consciente de los planes de su madre, por lo que no tiene ningún reparo en inmiscuirse. Acepta la propuesta de matrimonio de Adnan porque así torpedea el proyecto de Fatma.

Y es ahí donde empiezan las preguntas que captan por completo nuestra atención. ¿Por qué acepta Bihter? ¿Por odio a su madre? ¿Por vengarse por lo que le hizo a su padre? ¿Para dejar de ser la hija de una mujer con una reputación cuestionada? ¿Para proteger a Adnan de las garras de Fatma? ¿Está enamorada de él o busca recuperar la figura paterna que ha perdido?

Fatma, la madre que mueve los hilos

Y, ¿cómo reaccionará Fatma (Nebahat Çehre) cuando compruebe que su hija ha arruinado su plan maestro? Hace 28 días que ha enterrado a su marido, pero Fatma no ha perdido el tiempo. Ha planificado la boda de su hija Peyker con un rico heredero. Eso sí, no contó con el imprevisto de que sus consuegros exigieran un contrato prematrimonial para aceptar la boda. Y es ahí donde descubrimos la verdadera cara de Fatma. Se hace la ofendida por la falta de respeto que eso supone, pero, a espaldas de su hija, recibe un jugoso cheque de su futuro yerno para después aconsejar a Peyker que firme el documento.

¿Quién es Fatma, entonces? Una mujer acostumbrada a la buena vida, que no quiere renunciar a su posición económica y social por culpa de las deudas que le dejó su marido y busca todas las armas a su alcance para huir de la bancarrota. Su primer movimiento fue el matrimonio de su hija (previo pago). El segundo movimiento era casarse con Adnan, algo de lo que estaba prácticamente segura que sucedería.

El hecho de que Bihter haya arruinado su nuevo proyecto hace que la relación entre madre e hija sea aún más gélida de lo que ya era. ¿Podrá Bihter mantener a su madre alejada de su vida? ¿Permitirá Fatma que su hija viva la vida que ella creía que le correspondía? ¿Será enemiga de su hija o se convertirá en aliada para poder mantener su estatus?

Adnan, un hombre de familia

Y en medio de esas dos mujeres de fuerte carácter está Adnan (Selçuk Yöntem). Parece un buen hombre, que tras enviudar, se ha centrado en sus hijos. Durante años se ha dedicado a su familia y a visitar día a día la tumba de su fallecida esposa.

Quizá por eso no se haya dado cuenta de que en su casa hay quien lo mira con ojos especiales. Se trata de Deniz, la institutriz francesa de sus hijos. Si bien es una empleada, es tratada como una más de la familia. De hecho, se sienta a la mesa con Adnan y sus hijos.

¿Cómo reaccionará Deniz cuando una nueva señora llegue a la casa? ¿Descubrirá alguien sus verdaderos sentimientos hacia Adnan? ¿Se mantendrá al margen o instigará desde la sombra a los hijos de Adnan contra Bihter? ¿Aceptará Bihter el estatus especial de Deniz en su nuevo hogar?

Nihal, la niña de la casa

Bihter no solo se va a convertir en la esposa de Adnan, sino también en la madrastra de Bülent y Nihal. El primero es apenas un niño y su reacción es imprevisible, pero Nihal (Hazal Kaya) puede ser un verdadero dolor de cabeza. Han sido necesarias pocas secuencias para que ya descubramos que es una "pequeña gruñona" y que, además, tiene el síndrome de "princesa de la casa". Quiere a su padre por sobre todas las cosas y defiende con uñas y dientes el recuerdo de su madre.

Si cuando sólo sospechaba que Fatma estaba interesada en su padre ya sufrió un fuerte ataque de nervios, ¿cómo asumirá la llegada de Bihter? ¿Entenderá que su padre no va a quererla menos por querer también a su esposa?

¿Permitirá que Bihter sea la señora de la casa o utilizará su especial relación con los empleados de la casa para boicotear sus decisiones? ¿Cómo lidiará Bihter con una hijastra adolescente?

Behlul, el sobrino vividor

Por ahora, el punto de conexión entre Bihter y Nihan es Adnan, pero ya intuimos que dentro de poco habrá otro elemento de fricción: Behlul (Kivanç Tatlitug), el sobrino de Adnan, que vive en la casa familiar y del dinero familiar. Presuntamente parece que estudia, pero no es que muestre demasiado interés por terminar sus estudios y ayudar a su tío en sus negocios.

Pero, además, para enredar un poco más esta madeja ya tan enredada. Behlul es el ex novio de la hermana de Bihter, un ex novio bastante insistente y un tanto osado dado que no duda en enviarle un ramo de flores a su ex novia el mismo día en que se va a casar con otro.

Haciendo balance, Behlul es un vividor y un mujeriego bastante engreído. Pero lo que de verdad nos interesa de Behlul es lo que aún no hemos visto pero que ya sabemos que pasará. Behlul va a ser el compañero de Bihter en un intenso y clandestino romance. De estos primeros instantes nos queda la intriga de saber cómo se va a fraguar la relación. Ya se conocen, así que el flechazo está descartado.

Entonces, ¿cómo arrancará esta historia? ¿Quién descubrirá primero sus nuevos sentimientos? ¿Quién dará el primer paso? ¿Cuál de los dos se sentirá más culpable por traicionar a Adnan? ¿Confesarán o serán descubiertos? ¿Quién terminará siendo el galán y quién el tercero en discordia? ¿Qué será más fuerte al final? ¿Su respeto hacia Adnan o su amor prohibido?

En definitiva, 'Amor prohibido' cuenta con una nómina de actores de primer nivel que garantiza unas interpretaciones de alta calidad, con la peculiaridad de que interpretan papeles muy diferentes a aquellos con los que los conocimos. Bihter no tiene absolutamente nada que ver con Fatmagül y Nihal no recuerda ni por un minuto a Feriha.

Además, sus personajes están tan bien dibujados que captan desde el primer capítulo nuestra atención tanto por sus fortalezas y debilidades individuales como por sus interacciones con los demás. Y no podemos obviar que estamos en una historia con relaciones de alta intensidad: la relación nada materno-filial entre Bihter y Fatma, el amor obsesivo de Nihal por su padre, los sentimientos secretos de la institutriz y el chófer hacia el señor y la señorita de la casa y, por supuesto, el eje central que nos mantiene completamente intrigados: el 'Amor prohibido' entre Bihter y Behlul.

