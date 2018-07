'Un tiempo nuevo' no cuaja entre la audiencia

'Un tiempo nuevo' no convence a la audiencia. El nuevo programa de Telecinco para la noche de los sábados no ha cuajado entre el público y en sus dos emisiones no llega al 10% de audiencia en sus dos emisiones (9,4%) y supera escasamente el millón de espectadores (1.139.000).



Coincidiendo con el estreno de 'Un tiempo nuevo', el programa 'laSexta Noche' anotaba máximo histórco el pasado 25 de octubre, cuando superó los 2 millones de espectadores y un 16,6% de share. El espacio presentado por Iñaki López en laSexta ha liderado tanto el 25 de octubre como el 1 de noviembre, fechas en las que aventaja a en su franja a Telecinco en +7,4 puntos (16,6% vs. 9,2%) y +6,3 puntos (15,9% vs. 9,6%), respectivamente.



Esta ventaja se puede ver claramente si comparamos los 'minutos de oro' de cada programa. En el estreno de 'Un tiempo nuevo', el pasado 25 de octubre, el programa de Telecinco marcó su máximo dato a las 23:54 horas, con 1.994.000 espectadores y 13,5% de cuota. Ese mismo día, a las 23:03 horas, 'laSexta Noche' congregaba a 3.663.000 espectadores (21,6%).



Este sábado, 'laSexta Noche' consiguió su 'minuto de oro' a las 22:44 horas, con 2.990.000 espectadores (17,7%), superando en más de 1,2 millones el minuto más visto de 'Un tiempo nuevo', que fue a las 22:55 horas, con 1.780.000 espectadores (10,6%).



En lo que va de temporada, 'Hay una cosa que te quiero decir' había promediado un 12,5% de cuota hasta el estreno de 'Un tiempo nuevo', por lo que Telecinco pierde más de 3 puntos con el cambio.