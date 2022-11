'Tu cara me suena' anota 6 puntos más que su estreno y supera el 20% de share

El talent show de Antena 3 arrancó su segunda edición ante más de 3 millones de espectadores y un 20,3% de share, unos datos que le sitúan 6 puntos por encima de su primer programa.



La primera gala de 'Tu Cara Me Suena', en la que Roko resultó ganadora gracias a su actuación de Nancy Sinatra, alcanzó su momento de mayor audiencia a las 23:50 horas, cuando 4.444.000 espectadores (26,6%) seguían la interpretación de Francisco Javier Herrero, ex componente del grupo Los Pecos, en la piel de Sergio Dalma.

Por ámbitos, lideró de forma absoluta en Cataluña (21,1%) y Valencia (27,9%), mientras que, por públicos, fue líder en mayores de 45 años.

Al igual que la evolución del espacio en la temporada pasada, el estreno de ayer fue en aumento para concluir por encima del 30% de cuota.

El inicio de la segunda edición de 'Tu Cara Me suena' supone una mejora de más de 6 puntos (+6,3) respecto a su estreno, cuando fue visto por 2.064.000 espectadores y un 14% de share, frente al los 3.119.000 espectadores y el 20,3% del programa de ayer, que llegó a superar la media de la edición anterior (19% y 2.932.000 espectadores).



En total 8.690.000 espectadores contactaron en algún momento con el programa de Antena 3.





Twitter, el aliado perfecto para disfrutar de 'Tu Cara me suena'

La red de microblogging ha acogido multitud de comentarios sobre cada una de las actuaciones de los concursantes de 'Tu Cara Me suena'. Tanto, que el programa ha vuelto a ser una revolución en redes sociales.



Hasta 24 veces se ha colado 'Tu Cara Me Suena' entre los trending tópics nacionales (#TuCaraMeSuena, #MeSuenaLaCaraDeAnnaSimon, ABBA, Monica Naranjo, Santiago Segura, Anna Simon, Kylie Minogue, La de Camela, Laura Pausini,

Daniel Diges, Carlos Latre, #JadelTuCaraMeSuena, Pedro Marin, Arturo Valls, Manel Fuentes, Pecos, Sergio Dalma, María del Monte, Georgie Dann, Roko, #TuCaraMesuena2, Angy, #Tcms) y 14 entre los mundiales (Santiago Segura, Anna Simon, Laura Pausini, La de Camela, Carlos Latre, Daniel Diges, Arturo Valls, Pedro Marín, Pecos, Los Pecos, Sergio Dalma, #TuCaraMeSuena, María del Monte, Georgie Dann). En total, 38 trending tópics que han copado la conversación en la red.



Además, cabe destacar que pocas horas antes del estreno de la segunda edición del programa, el twitter oficial del mismo, @TuCaraMSuena, ha conseguido superar la cifra de los 100.000 seguidores. Por su parte, en facebook, ya son casi 94.000 fans los que también disfrutan del programa.

Según la herramienta tuitele.tv, el programa ha alcanzado picos del 59% de share social gracias a los comentarios de los tuiteros, que han llegado a sumar más de 30.000 menciones a través del hashtag oficial del programa, #TuCaraMeSuena.