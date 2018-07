Atresmedia TV, grupo líder del prime time (28,2%)

Atresmedia TV arranca 2016 con un 28,1% de cuota total, siendo el grupo que más crece respecto al año pasado (+1,3 puntos) y mejorando su dato respecto a diciembre de 2015 (+0,4 puntos). Cierra enero como el grupo audiovisual líder del prime time con un 28,2% de cuota total, así como líder de la Tarde (29,8%).



También logra la menor distancia con Mediaset (29%) desde abril de 2014 (0,9 puntos). Atresmedia es el grupo líder en target comercial con 31,3% de cuota total, frente al 30,8% que suma Mediaset (+0,5 puntos). Así mismo, lidera en el prime time con un 32,4% de cuota.



Antena 3 finaliza enero con un 13,6% share y crece +0,2 respecto a diciembre. La cadena lidera las franjas de Mañana (13,8%) y Sobremesa (12,4%). En fin de semana vuelve a ser la televisión más seguida con un 12,8% de share (+2,1 puntos que Telecinco), líder en las franjas de Mañana (10,3%), Sobremesa (13,8%) y Tarde (14,6%).



La cadena lidera en target comercial (13,8%) con la mayor distancia sobre Telecinco (12,6%) desde hace un año (+1,2 puntos). Antena 3 también lidera el prime time en el target comercial con un 15,2% de cuota (+2,6 puntos respecto a Telecinco).



laSexta (7,3%) sigue por delante de Cuatro (6,6%) por cuarto mes consecutivo (+0,7 puntos). La cadena promedia un 8% de cuota en el prime time.



En cuanto a los canales de TDT, Mega finaliza el mes como líder de la Madrugada (7,8%). Neox es la temática líder de la Tarde con un 2,9% de cuota, mientras que Nova finaliza su segund mejor enero histórico (2,2%). Atreseries promedia en su primer mes completo de emisiones un 0,7% de share.



LÍDERES EN EMISIÓN EN DIFERIDO

Atresmedia TV incluye en enero los datos de la audiencia televisiva en diferido, es decir, los contenidos visionados en el televisor hasta 7 días después de su emisión. De acuerdo a este balance (que incluye audiencia en diferido de contenidos emitidos del 1 al 24 de enero que son de los que se dispone de audiencia completa en diferido), Atresmedia TV es el grupo con mayor audiencia en diferido, con un 23% (vs el 16,9% de Mediaset), Antena 3 la cadena con más audiencia en diferido, con un 13% de cuota del consumo de contenidos vistos hasta siete días después de su emisión (frente al 9,2% de La 1 o el 7,8% de Telecinco) y Nova la temática con mayor audiencia en diferido (3,1%).



Antena 3 protagoniza el ranking de emisiones más vistas en diferido en enero, con 13 de las 20 emisiones en abierto más vistas en diferido. El capítulo de 'Bajo sospecha' del 19 de enero es lo más visto del mes diferido: 240.000 espectadores lo han visto en el televisor después de su emisión. Esto incrementa su audiencia lineal un 8% y supone que un total de 3.403.000 espectadores han visto el capítulo (frente a los 3.162.000 de su emisión en el mismo día 19).



También destaca el notable seguimiento en diferido de 'El Secreto de Puente Viejo', que sitúa muchas de sus emisiones del mes entre lo más visto en diferido y roza los 160.000 seguidores con su capítulo de 13 de enero.



ANTENA 3 CRECE EN LA MAYORÍA DE FRANJAS Y TARGETS

Antena 3 cierra enero con un 13,6% de cuota (+0,2 vs diciembre). Con ascensos en la mayoría de franjas, destaca la subida en la franja de la Mañana (+0,5 puntos) y la Sobremesa (+0,5 puntos), en ambas líderes con un 13,8% y un 12,4%, respectivamente.



Con enero, llega al Prime Time de los lunes la segunda entrega de 'Casados a Primera vista', espacio que ha ido ganando seguidores paulatinamente en sus tres emisiones emitidas hasta la fecha hasta conquistar el liderazgo en su franja con un promedio del 14,9% y más de 2,5 millones de espectadores. Su último programa emitido hasta el momento logra su récord con un 16% de cuota y más de 2,7 millones de seguidores. El nuevo programa para la noche de los lunes de Antena 3 se coloca entre lo más comentado de ese día de la semana con 14.000 tweets de unos 3.700 autores.



Los martes, es el momento de 'Bajo Sospecha', que arranca también nueva temporada con una nueva línea de investigación y líder en la noche con un 17,6% de cuota y 3.134.000 espectadores. Es la serie con más repercusión en Twitter. Unos 3.000 autores comentan cada semana el capítulo y generan unos 6.400 tweets por emisión.



Los viernes, mención especial para 'Tu cara me suena'. Tras invertir las tendencias televisivas este día de la semana, el talent musical de Antena 3 ha logrado, además, cerrar su mejor temporada histórica con una media del 22,3% de cuota y 3.220.000 espectadores, líder absoluta frente al 18,7% que registra la segunda opción, Telecinco, con 'Sálvame Deluxe'.



Con su última gala de la temporada, el pasado viernes 29 de enero en la que Ruth Lorenzo se hizo con la victoria, el programa batió su propio récord de temporada al alcanzar un 25,7% y 3.807.000 espectadores, lo que supone la emisión más vista en el mes entre las cadenas privadas. El espacio que conduce Manel Fuentes se mantiene como lo más comentado de los viernes y uno de los programas de entretenimiento de más notoriedad en la red social. Casi 53.000 comentarios y más de 11.500 autores de media por emisión.



En el access prime time 'El Hormiguero' sigue dominando su franja de manera absoluta y lidera por quinto mes consecutivo, en enero con más de 3,2 millones de espectadores y el 16,3% de cuota de media (+0,4 vs di), a +5,5 puntos de Telecinco y a +4,3 puntos de La 1.



El programa que conduce Pablo Motos se ha convertido en una cita obligada entre los espectadores, que le sitúan cada día a la cabeza de las emisiones más vistas del día y le hacen merecedor, en la mayoría de ocasiones, del 'minuto de oro' más seguido de la jornada.



El fin de semana, las marcas líderes de la televisión pertenecen a Antena 3 tanto en Prime Time como en la franja vespertina. En el horario estelar El Peliculón refuerza su hegemonía tras crecer +1,6 puntos hasta el 14,8% y más de 2,5 millones de espectadores de media y Multicine sigue dominando su emisión con una media en enero del 14,2% de cuota y cerca de 2 millones de espectadores. ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’, emitida el día de Reyes, es la película más vista en la televisión comercial con 3.538.000 espectadores y el 19,9% de share.



'ESPEJO PÚBLICO', MAGAZINE QUE MÁS CRECE (+1,7 PUNTOS)

A diario, el liderazgo en la franja matinal aumenta al 15,6% de cuota (frente al 14,7% de Telecinco y el 10,4% de La 1) gracias al crecimiento de 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso, que es el magazine matinal que más sube, +1,7 puntos respecto a diciembre, hasta registrar una audiencia media en enero del 17,2% de cuota y 500.000 espectadores.



Después, 'Karlos Arguiñano en tu Cocina' también experimenta una gran subida en relación al mes anterior, de +1,5 puntos, hasta el 15,4% de cuota y cerca de 630.000 seguidores.

Cierra la Mañana 'La Ruleta de la Suerte', de la mano de Jorge Fernández, que se sitúa un mes más como líder absoluto de su franja, de nuevo por encima del millón de espectadores y el 16,8% de cuota tras crecer también respecto al mes pasado, en este caso +1,2 puntos.



En la Sobremesa, 'Amar es para siempre' crece también en enero (+0,8 vs diciembre) y logra más de 1,6 millones de espectadores y el 13,6% de cuota. El mismo crecimiento experimenta 'El Secreto de Puente Viejo', que sigue siendo la ficción más vista de la tarde al superar los 1,8 millones de espectadores, con el 17,2% de la audiencia.



Los concursos de la franja vespertina también mejorar sus resultados respecto al mes pasado: 'Ahora caigo', con Arturo Valls, lo hace en casi medio punto hasta el 15,9% y más de 1,8 millones de seguidores, mientras que 'Boom' logra el mes más visto de su historia, también con más de 1,8 millones de espectadores, con el 13% de cuota, con Juanra Bonet. El pasado 18 de enero el programa logró su emisión histórica más vista, con 2.088.000 espectadores, y la de mayor cuota de la temporada (14,7%).



ANTENA 3 NOTICIAS 1, INFORMATIVO LÍDER DE LA SOBREMESA

En enero, Antena 3 Noticias comienza el año un mes más como referencia informativa. La primera edición es líder de la Sobremesa de lunes a domingo y la más seguid de forma absoluta los fines de semana.



La segunda edición también destaca ya que forma, junto a laSexta Noticias 20H (l-v), los informativos que más crecen en el mes.



Así, Antena 3 Noticias 1, con Vicente Vallés y Lourdes Maldonado de lunes a viernes y con Mónica Carrillo los fines de semana, es la edición líder de la Sobremesa de lunes a domingo con una media en enero del 14,9% de cuota, así como la más seguida de su franja de forma absoluta con 1.925.000 espectadores (frete al 14,5% y 1.881.000 que registra La 1 en la franja y el 13,3% y 1.719.0000 de Telecinco).



En el fin de semana, Antena 3 Noticias 1 es líder absoluta con un 15,7% (+0,7 vs dic) y más de 2 millones de espectadores (2.040.000), datos con los que supera a Informativos Telecinco Fin de Semana 15 horas (10,9% y 1.414.000) y al Telediario 1 Fin de Semana (14% y 1.859.000).



LASEXTA VUELVE A VENCER SOBRE CUATRO

laSexta, por su parte, comienza el año de nuevo por delante de su competidor, Cuatro, al que ya supera por cuarto mes consecutivo: 7,3% vs el 6,6% de la cadena de Mediaset, que obtiene en enero su peor dato desde julio de 2014.



En Prime Time, esta hegemonía es aún superior, ya que la distancia entre ambas es de +2,1 puntos puntos: 8% de laSexta vs. 5,9% de Cuatro, liderazgo que mantiene ya durante 29 meses consecutivos.



La oferta informativa de laSexta Noticias vuelve a destacar un mes más al situarse, ya durante 43 meses, en el liderazgo informativo frente a su competidor (desde julio de 2012), con una media del 10,7% de cuota frente al 7,8% de Noticias Cuatro.



La edición de las 14h L-V, presentada por Helena Resano, es la más seguida y líder de su franja, por tercer mes consecutivo. Este informativo logra una media en el mes del 14,2% (+0,2 puntos vs diciembre) y más de 1,4 millones de seguidores (1.473.000), datos que la sitúan muy por delante de su rival en Cuatro (11,7%), ya durante 43 meses consecutivos. La edición de las 20h L-V, con Cristina Saavedra, también sube (+0,5 vs dic) y, con un 10,4% y más de 1,4 millones de espectadores, sigue muy por encima de la de Cuatro (5,6%), hegemonía que se produce desde junio de 2009.



Las ediciones del fin de semana, de la mano de Cristina Villanueva, también consolidan su audiencia en el arranque del año: la primera edición logra un 10,6% de cuota y más de un millón de seguidores y la segunda registra un 8,1% y 1.160.000 espectadores.



'laSexta Noche' incrementa su audiencia en enero en el que supone su mejor mes de la temporada: 11% de cuota y 1.425.000 espectadores, lo que supone medio punto más que en diciembre. El programa que conducen Iñaki López y Andrea Ropero se mantiene imbatible como el programa de actualidad con más autores y comentarios en Twitter: una media de más de 15.300 autores y más de 60.000 tweets por emisión.



En la Mañana a diario, 'Al Rojo Vivo' logra su mes histórico más visto con cerca de 800.000 espectadores (796.000), con un 12,9% de cuota y es la tertulia líder, además de la que más crece (+0,8 vs diciembre). Sigue logrando una gran ventaja frente a 'Las mañanas de Cuatro' (11,1% y 661.000), de +1,8 puntos en enero.



En la franja vespertina, 'Zapeando' atraviesa por su mes histórico más visto con 987.000 espectadores e iguala su máxima cuota histórica, un 7,8%, tras crecer +0,4 puntos vs diciembre.



Después, 'Más Vale Tarde' crece +0,7 puntos respecto al mes anterior y anota su mejor mes de la temporada con un 7,9 % de cuota y más de 870.000 seguidores de la mano de Mamen Mendizábal.



Los domingos, 'El Objetivo' de Ana Pastor también mejora sus registros respecto al mes anterior y firma en enero un 8,6% de cuota (+0,4 vs dic) y más de 1,7 millones de espectadores.



En el género del entretenimiento, 'El Intermedio' del Gran Wyoming y Sandra Sabatés se sitúa como el programa con mayor audiencia de laSexta con una media en el mes del 12,5% de cuota y más de 2,4 millones de espectadores.

El Taquillazo experimenta un ascenso de +2,6 puntos y afianza su marca en laSexta con un 11,1% de cuota y más de 1,7 millones de espectadores, lo que supone una ventaja respecto a la oferta de Cuatro de +3,8 puntos. 'Sherlock Holmes: Juego De Sombras' es su título más seguido en el mes con 2.114.000 espectadores (13,7%).



En el terreno deportivo, 'Jugones' iguala su máximo histórico mensual, un 5,8%, y bate máximo en espectadores: 746.000. El programa del día de Reyes bate su récord histórico en cuota al conseguir el máximo registro diario, un 7,3%. Finalmente, destacan los espacios de actualidad semanal: 'laSexta Columna', que sube +1,5 puntos respecto a diciembre hasta el 8,7% y más de 1,5 millones de espectadores y 'Equipo de Investigación', que también sube casi medio punto y registra más de 1,1 millones de seguidores en el mes (6,2%).