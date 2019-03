Tu Cara Me Suena logra su máximo de audiencia con el 18,5% de share

Toñi Salazar clavó a María Jiménez y eso le valió ser la ganadora de la quinta gala de Tu Cara Me Suena. El programa de Antena 3 presentado por Manel Fuentes logró anoche su máximo de audiencia con el 18,5% de share.



Tu Cara Me Suena volvió a arrasar en las redes sociales consiguiendo dos 'trending topics' nacionales en Twitter (Mick Jagger y Paulina Rubio) y 3 TT mundiales: Antonio Machín, Soraya y James Brown.



El concurso, que fue visto por más de 2,8 millones de espectadores, hizo que Antena 3 liderara el prime time (14%) y el late night (20,2%). Tu Cara Me Suena tuvo picos de audiencia del 32,5% de share y arrasó entre los espectadores más jóvenes (de 13 a 24 años) con un 32,2% de cuota. El programa es líder en el público menor de 54 años y en todas las comunidades autónomas (salvo Euskadi, Aragón y Asturias).



A casi 3 puntos de audiencia se queda la serie de Telecinco 'Tierra de Lobos'. La ficción registró un 15,6% de cuota y 3 millones de espectadores. La tercera opción de la noche fue para el programa de reportajes 'Comando Actualidad' de La 1, que fue visto por 2,1 millones y el 12,3% de la audiencia.



BILLY ELLIOT VISITA EL HORMIGUERO 3.0

Jamie Bell, el actor al que todos recordamos por su papel en 'Billy Elliot', visitó anoche El Hormiguero 3.0. Bell da vida al Tintín de Spielberg y desde

primera hora de la tarde, el actor se convirtió en uno de los temas más comentados en el Twitter español. El programa presentado por Pablo Motos habló con la 'cabeza' de Dani Martín ante una audiencia de más de 2,7 millones de espectadores (el 14% de share).