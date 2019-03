Antena 3 fue la cadena líder del viernes con un 14,6% de share y 'Tu cara me suena' el líder absoluto de la noche con un 19% de share

Atresmedia TV cierra la semana como el grupo líder absoluto de audiencia al alcanzar este viernes una cuota del del 30,6%.

Antena 3 fue la televisión más vista del viernes con 14,6% de share siendo líder absoluta del Prime Time (13,9%) y de la Sobremesa (13,4%).

'Tu cara me suena' fue líder absoluto de la noche y el espacio no informativo más visto del día. El concurso musical de Antena 3 subió y conquista a más de 2,3 millones de espectadores y el 19% de la audiencia. El minuto más visto de Tu Cara Me Suena se produjo a las 23:01 horas y congregó a 3.205.000 espectadores. El programa fue líder absoluto de su franja con 2.387.0000 espectadores anotó su segundo mejor dato en cuota de la temporada con un 19% .

Antena 3 Noticias 1, presentado por Esther Vaquero, fue líder absoluto de su franja y el informativo más visto de la Sobremesa con 2.101.000 espectadores y 16,2% de la cuota.

'Karlos Arguiñano en tu cocina' lidera su franja en la Mañana de Antena 3 lideró una jornada más gracias a cerca de un millón de espectadores y el 13,9% de cuota. 'La ruleta de la suerte' también giró líder absoluta una mañana más con Jorge Fernández junto a 1.527.000 espectadores y el 15,3% de cuota.

'El secreto de Puente Viejo' celebró ayer sus 7 años de emisión ante más de 1,4 millones de espectadores y el 13,4% de la audiencia. 'Ahora caigo' fue seguido ayer por más de 1,7 millones de espectadores y el 15,9% de la audiencia, mientras que más de 2 millones de espectadores disfrutaron de 'Boom' que obtuvo el 15,1% de la audiencia.

Con un 7% de cuota, la Sexta fue ayer la tercera cadena privada más vista del día y su espacio más seguido del viernes fue 'la Sexta Columna' que anotó un 8,6% y más de 1,5 millones de espectadores. La Sexta Noticias 14H fue elegida por más de 1,3 millones de espectadores para informarse y el 12,7% de la cuota, segunda opción de su franja. Por su parte 'Más vale tarde' logró superar por más del triple a su rival con 807.000 espectadores y el 7,4% de cuota.

El programa de deportes que presenta Josep Pedrerol laSexta, 'Jugones', lideró ante su principal competidor en la sobremesa con un 6,4% y 808.000 espectadores.

Nova alcanzó alcanzó ayer su máximo diario en la temporada con un 3,1% de cuota gracias a 'Fatmagul' que batió ayer su máximo histórico en cuota con un 4,6% y 733.000 espectadores.