El estreno de la serie 'The Witcher' tiene a los fans de las novelas de fantasía con ganas de que llegue el día 20 de diciembre para saber más acerca de la serie, ya que a menos de un mes del estreno, quedaban varios asuntos por aclarar.

Se esperaba que 'The Witcher' se basase en las primeras novelas de la saga de cinco libros de Andrzej Sapkowski, pero se sabe que finalmente, la serie comenzará con adaptaciones que se basan en historias de la serie de cortometrajes de Sapkowski llamada 'The Last Wish'. Por ello, podemos decir que esta nueva serie contiene micro historias basadas en los libros del escritor polaco.

Igualmente, en una entrevista concedida por Lauren Schmidt Hissrich, creador y productor de la serie, adelantó a CinemaBlend que en 'The Witcher' "el primer capítulo se basa en la historia 'The Lesser Evil', que personalmente era mi historia favorita"

Además, ha hablado sobre Henry Cavill y su personaje dentro de la serie (Geralt): "Geralt sube a la cima en el Episodio 1. Él es nuestro personaje principal, el que realmente necesitamos entender. Es nuestra introducción al mundo de 'The Witcher'". Incluso ha adelantado que Geralt solamente sabe ser brujo, pues es a lo que se ha dedicado durante casi 100 años y aunque es lo que verdaderamente le gusta, solamente busca algo que le haga cuestionar todo lo que ha vivido y sabe.

A lo largo de la entrevista Schmidt mandó un mensaje tranquilizador a los lectores de los libros de Andrzej Sapkowski, pues sostuvo que a pesar de ser historias cortas, mantiene la esencia de los libros en los que se basa y afirmó que el material de la serie contará con un inicio, un desarrollo, un final y mucha información de la que nutrirse para que los fans no se queden con ganas de más.

La serie se estrenará el próximo 20 de diciembre, inicialmente contará con 8 capítulos para su primera temporada y tal y como te contamos, ya puedes ver el tráiler.

