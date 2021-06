Verónica Castro aclara por qué dejó 'La casa de las flores' y carga contra el creador: "No vale la pena la gente mentirosa"

Más información La drástica decisión de Verónica Castro tras su polémica con Yolanda Andrade

En 2018 se estrenó en Netflix la primera temporada de 'La casa de las flores', la cual fue un éxito internacional. La trama de esta serie gira en torno a una familia adinerada que aparenta estar sumamente unida y colmada de amor. Sin embargo, a lo largo de la producción se muestra a los espectadores que es una apariencia falsa repleta de secretos. El papel de la mítica Virginia de la Mora fue interpretado en la primera temporada por la actriz Verónica Castro.

Aunque la serie obtuvo mucho éxito durante su primera temporada, Castro no retomó su personaje en 'La casa de las flores' en la siguiente temporada, y nunca se supo la verdadera razón por la que la artista dejó de aparecer. Ahora, todos los rumores y especulaciones que habían rodeado el abandono de la serie por parte de Verónica Castro, han sido disipados por su protagonista.

Recientemente, el director de la serie, Manolo Caro, participó en un programa del corazón mexicano en el que le preguntaron acerca del motivo por el que Castro no volvió a aparecer. Así lo recoge Milenio.

Verónica Castro en 'La Casa de las Flores' | Netflix

"A Verónica la quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie. Pude haber llamado a otra actriz de esa generación y que llegara una tía, mi intención era que se le hiciera justicia al personaje no a la actriz porque con quien tenía el proyecto después de que la actriz abandonara el proyecto era con el personaje", asegura.

"Me pesó desde el momento en el que ella me lo informó y el motivo por el que ella decidió salir que realmente no era un tema personal entre ella y yo, la relación siempre ha sido maravillosa y con muchísimo respeto. Jamás le he levantado la voz ni ella a mí, Verónica estaba rodeada de gente que la mal aconsejaron terriblemente y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más", añadía.

Estas palabras han hecho que Verónica Castro rompiera su silencio en sus redes sociales, desvelando la verdadera razón por la que no siguió trabajando en 'La casa de las flores'.

"Repito no dejé la serie arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté", tuiteó Castro dando todos los detalles.

Poco después añadía en otro mensaje donde no menciona a Caro: "Disculpen, la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que Dios lo perdone y lo bendiga".

Su retirada del mundo del espectáculo

En el 2019, la presentadora y actriz mexicana, Yolanda Andrade, reveló públicamente haber mantenido una larga relación amorosa con la intérprete Verónica Castro. Andrade llegó a decir que ambas habían contraído matrimonio de forma simbólica durante un viaje a Amsterdam que significó mucho para ella.

Verónica Castro reaccionó a las declaraciones de Andrade negando su relación y su insinuada homosexualidad. Pocos días después, Verónica comunicó su retirada profesional del mundo del espectáculo.

