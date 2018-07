¿Quién es quién? Qué fue de los actores de 'Salvados por la campana'

Para quienes ronden la treintena, los nombres de Zach Morris y Kelly Kapowski les resultarán tremendamente familiares. 'Salvados por la campana' fue una de las primeras 'sitcoms' de estudiantes que triunfó en España. Las andanzas, a principios de los 90 (emitidas en Antena 3) de seis amigos, capitaneados por Zack Morris, mantuvieron frente al televisor a miles de jóvenes y generaron pasión por algunos de sus protagonistas. Pero, tras décadas de la emisión de la serie, ¿qué ha sido de sus protagonistas?



¿Quién no se acuerda del rubito Zack Morris? Mark Paul Groselaar ahora tiene 38 años y ha continuado su labor en series del conocido productor Stephen Bochco. Primero fueron las tres últimas temporadas de la conocida 'Policías de Nueva York', y más tarde en 'Ganando el juicio', de TNT, que le reportó el mayor éxito de crítica de su carrera.



La actriz Tiffani- Amber Thiessen que interpretaba a Kelly Kapowski, siempre ha hecho de atractiva casquivana. Fue estrella también de 'Sensación de Vivir', otro hito de las hormonas noventeras. Su última aparición en la pequeña pantalla fue en la serie estadounidense, 'White Collar'.



La empollona de 'Salvados por la campana' estaba interpretada por Elizabeth Berkley (Jesse Spano). La actriz protagonizó 'Show Girls' y ha hecho cameos en series de éxito como 'Ley y Orden' y 'CSI Miami'.



El actor Mario Lopez que interpretaba al mejor amigo de Zach Morris, y todo un rompecorazones con las chicas, ha sabido conservarse del todo. Se le ha visto como bailarín en el show de ABC 'Bailando con las estrellas' (2006). Actualmente presenta el concurso de baile 'America’s Best Dance', del que se encarga desde 2008.



Dustin Diamond (Samuel Powers) era el patán de la clase y paradigma del 'nerd' o empollón americano, además del aderezo cómico de las aventuras sentimentales de sus compañeros. Ha ejercido de humorista y realizado monólogos en numerosas ciudades nortamericanas. No ha vuelto a aparecer en la pequeña pantalla.

Lark Voorhies (Lisa Turtle). Tras finalizar la serie, la actriz ha hecho algunas apariciones especiales en series como 'El Príncipe de Bel Air' o 'Star Trek: Espacio Profundo 9'.

El señor director Belding fue el papel que llevó al éxito a Dennis Haskins. En realidad, es uno de los más recordados de la serie. Actualmente participa en el show de Mario Lopez 'Bailando con las estrellas'.