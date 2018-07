Neox revoluciona la noche de los domingos

Neox revoluciona las noches de los domingos con el estreno en prime time de los dos primeros capítulos de la segunda temporada de The Cleveland Show. Tras el spin off de Padre de Familia, el canal emitirá un capítulo nuevo de las sextas temporadas de American Dad y Futurama.

Barack Obama acompañará a Cleveland en el primer capítulo

La segunda temporada de The Clevenland Show, la serie creada por Seth MacFarlane y protagonizada por Cleveland Brown, comienza con fuerza, ya que el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aparecerá en el primer capítulo de la temporada.Además, la familia de Cleveland, compuesta por su hijo, Cleveland Jr., su esposa, Donna y sus hijos, Roberta y Rallo, vivirán multitud de aventuras: tendrán unas vacaciones en el trópico; viajarán a Los Angeles a ver el All Star de la NBA y se codearán con estrellas de la liga como Garnett, Howard, James, Nash, Nowitzki, O'Neal o Wade; Cleveland entrenará al equipo de béisbol de la escuela secundaria; pasarán Acción de Gracias en Las Vegas; aparecerá el ex marido de Donna y aflorarán los celos de Cleveland o el pequeño Rallo se convertirá en rapero.

Conflictos familiares en la sexta temporada de American Dad

Tras The Cleveland Show, Neox estrenará, la sexta temporada de American Dad, la serie que narra la historia de un padre de familia republicano, conservador y altamente paranoico y patriótico, Stan, que trabaja en la CIA. La familia la completan su hijo Steve, típico empollón de 14 años, su hija Hayley de 18 años, su mujer, Francine algo sarcástica, un extraterrestre con sobrepeso llamado Roger y un pez con el cerebro de un esquiador olímpico alemán llamado originalmente Maurice pero ahora conocido como KlausEn esta temporada, la familia de Stan sufrirá multitud de conflictos: Steve encontrará el amor con su novia gótica; Stan intentará mandará a su hijo a un campo de refugiados en África; Francine buscará más emoción en su matrimonio; Hayley romperá con su novio Jeff; Stan tendrá problemas de sobrepeso; y Klaus intentará sustituir a Steve en el corazón de Francine, entre otras aventuras.

Nuevas misiones para la tripulación del Planet Express

Neox cerrará la noche con el estreno de la sexta temporada de Futurama, la serie del creador de Los Simpson, Matt Groening. La serie sigue las aventuras de un repartidor de pizza, Philip J. Fry, que el 31 de diciembre de 1999 cae por casualidad en una cápsula criogénica y despierta mil años después. Allí conoce a personajes tan variopintos como el robot Bender, la extraterrestre Leela, su pariente, el profesor Hubert J. Farnsworth, el doctor Dr. Zoidberg, Amy o Hermes.En esta entrega, la tripulación del Planet Express tendrá que enfrentarse a las más variopintas misiones encargadas por el profesor Hubert J. Farnsworth. Fry y Bender se apostarán a ver quién llega antes al millón de seguidores en la red social Twitcher; descubrirán un dibujo de Leonardo da Vinci donde hay un robot; Bender se dará cuenta que no es inmortal como él pensaba...