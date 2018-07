Los zombies de 'Fear The Walking Dead' llegan a México

Los zombies no conocen fronteras y llegarán a México en los nuevos episodios de la segunda temporada. 'Fear The Walking Dead' regresa el próximo 21 de agosto y la cadena AMC ha lanzado el cartel promocional.



En él se puede ver cómo las manos ansiosas de los caminantes atacan una calavera mexicana bajo el lema "La muerte no respeta fronteras".



AMC España estrenará a la misma hora que en EEUU los nuevos capítulos, en la madrugada del 21 al 22 de agosto.



Protagonizada por Alycia Debnam-Careyn Cliff Curtis, Frank Dillane y Kim Dickens, 'Fear The Walking Dead' cuenta cómo llegó al mundo el apocalipsis zombie que conocimos en 'The Walking Dead'.