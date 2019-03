Los zombies atacarán en el Comic Con

Primero conocimos a Michonne (Danai Gurria), uno de los personajes centrales del cómic de Robert Kirkman. Ahora nos han desvelado a Rick empuñando su arma contra dos personas o caminantes... La cadena AMC calienta motores para el estreno de la tercera temproada de 'The Walking Dead'.



La serie basada en los cómics se estrenará a finales de año, pero AMC no esperará hasta entonces para mostrarnos una temporada que según su protagonista, Andrew Lincoln, será "más oscura, más fuerte, más rápida, más profunda".



La cadena de cable estrenará en exclusiva en el Comic Con del próximo mes de julio una secuencia de la tercera temporada. De momento, AMC ha calmado las ganas de más zombies con la publciación de una foto en la que se ve a Rick (interpretado por Lincoln) empuñando su arma contra dos personas. Antes, la cadena ya había presentado a un nuevo personaje: Michonne (interpretado por Danai Gurria).



Pero éste no será el único personaje que se une a la serie. El actor británico David Morrisey ya se prepara para interpretar el emblemático papel del 'Gobernador'.