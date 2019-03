Zach Grenier y Jerry Adler se unen a 'The Good Fight'

David Lee y Howard Lyman volverán a verse las caras con Diane Lockhart y Lucca Quinn (interpretadas por Christine Baranski y Cush Jumbo) en el 'spin off' de 'The Good Wife', titulado 'The Good Fight'.

Según informa Entertainment Weekly, la serie que prepara CBS para su plataforma streaming contará con los actores Zach Grenier y Jerry Adler.

Junto a ellos, otros rostros que han pasado por la serie protagonizada por Julianna Margulies y que estarán en 'The Good Fight' son Sarah Steele, que repetirá como Marissa Gold, la hija de Eli Gold; o Gary Cole, que volverá a ser Kurt McVeigh, el marido de Diane Lockhart.

Delroy Lindo, Sarah Steele, Paul Guilfoyle, Erica Tazel y Bernadette Peters completan el reparto de la serie que llegará en febrero de 2017.