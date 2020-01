'You': Por qué a Penn Badgley (Joe) no le ha gustado el final de la temporada 2

Si aún no has visto la segunda temporada de 'You', no sigas leyendo porque esta noticia contiene SPOILERS.

Durante toda la temporada 2 Joe Goldberg ha intentado demostrar que era lo suficientemente buena persona como para poder merecer el amor de Love Quinn (Victoria Pedretti). Desgraciadamente, después de que su vecina Delilah encontrara la jaula en la que Joe encierra a sus prisioneros, acabó encerrándola.

Cuando Love ve a Delilah dentro de la caja, en lugar de liberarla acaba con su vida porque en su mente perturbada cree que va a proteger a Joe, revelando que ella también es una asesina.

En una entrevista a Entertainment Tonight, Badgley reveló lo que diferencia a Love de Beck, su víctima en la primera temporada. "Love es esencialmente el polo opuesto de Beck porque quiere estar con Joe. Él no la persigue de la misma forma. Es una dinámica distinta. Le ves luchando consigo mismo de una forma muy diferente".

Ahora, en un encuentro con Entertainment Weekly, ha explicado que "fue una revelación para mí". "Sólo puede pasar la segunda temporada porque pensé "bueno, al menos están hechos el uno para el otro al final. Si me hubiera enfrentado a una segunda temporada sabiendo que alguien iba a morir, habría sido difícil".

"Cuando descubrí hacia dónde se dirigía el final, me sentí un poco abatido porque, de manera egoísta, quería que hubiera una resolución más positiva. Pero al igual que Beck muriendo en la primera, me di cuenta de que este final era el más preciso, el más reflexivo". Así que sí, a Penn Badgley no le encanta le final de la temporada 2 de 'You'.

