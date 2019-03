Woody Allen creará su primera serie para Amazon

Amazon ha fichado a un grande del cine para su nueva serie. Woody Allen firmará el nuevo proyecto de la plataforma online según han hecho público en un comunicado. "Hemos ordenado una temporada del 'Proyecto sin título de Woody Allen', una serie de episodios de media hora que serán escritos y dirigidos por Allen", informa la página web de Amazon.



Este proyecto de Amazon se conoce tan solo 48 horas después de que su serie 'Transparent' se hiciera con el Globo de Oro a la mejor comedia, todo un hito ya que es la primera ficción producida por una "no televisión" en ganar un premio así.



"No sé cómo me metí en esto. No se me ocurre nada y no sé ni por dónde empezar", ha dicho Woody Allen según recoge el comunicado. El autor de clásicos del cine como 'Hannah y sus hermanas', 'Días de radio' y 'Manhattan' se une a otros directores como Martin Scorsese ('Broadwalk Empire') en saltar de la gran a la pequeña pantalla.