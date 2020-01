Como sabrás, la primera temporada de 'The Witcher' mezcló algunos de los libros publicados por Andrzej Sapkowski para poder presentar al personaje de Geralt de Rivia y todo el universo que rodea al brujo.

Ahora que la temporada 2 se encuentra ya en producción, como contó Henry Cavill hace unos días, nos faltaba saber en qué novela en concreto se iban a basar las nuevas aventuras, aunque parece que al igual que en la temporada 1, la adaptación a la serie no será muy directa.

El medio We got this Covered asegura que sus fuentes le han confirmado que la historia en la que se basará la temporada 2 será la que cuenta Sapkwoski en 'La sangre de los elfos'.

'La sangre de los elfos' es la primera novela completa de Andrzej Sapkowski de la saga 'The Witcher'. Se publicó por primera vez en 1994 como secuela de los cuentos cortos 'El último deseo' y 'La espada del destino'.

En su sinopsis oficial 'La sangre de los elfos' habla de una inquietante profecía élfica: "En verdad os digo que se acerca el tiempo de la espada y el hacha, la época de la tormenta salvaje. Se acerca el Tiempo del Invierno Blanco y de la Luz Blanca. El Tiempo de la Locura y el Tiempo del Odio, el Tiempo del Fin. El mundo morirá entre la escarcha y resucitará de nuevo junto con el nuevo sol. Resucitará de entre la Antigua Sangre, de Hen Ichaer, de la semilla sembrada. De la semilla que no germina sino que estalla en llamas. ¡Así será! ¡Contemplad las señales! Qué señales sean, yo os diré: primero se derramará sobre la tierra la sangre de los Aen Seidhe, la Sangre de los Elfos..."

