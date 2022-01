William Levy ('Café con aroma de mujer') anuncia su separación pero después borra el mensaje

William Levy está actualmente triunfando con la adaptación de la telenovela 'Café con aroma de mujer' donde da vida al protagonista, Sebastián Vallejo, junto a la actriz Laura Londoño quien interpreta a La Gaviota.

Pero, en medio de su triunfo profesional, William Levy ha anunciado a través de un mensaje que ha compartido en Instagram Stories que se ha separado de su mujer, la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez:

"Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribe en Instagram.

Un mensaje que poco después ha borrado para sustituirlo por este otro escrito en inglés: "Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida".

William Levy y Elizabeth Gutiérrez llevan juntos 19 años y tienen 2 hijos en común, Christopher Alexander, de 15 años, y Kailey Alexandra, de 11. A lo largo de todos estos años la pareja ha atravesado muchas crisis personales y nunca han dado el paso para casarse.

Así hablaban sobre el matrimonio

William Levy decía en una entrevista a '¡HOLA! México en 2016': "Nuestros hijos nos han pedido que nos casemos", afirmando que era él quien no veía claro el tema del matrimonio.

"Ella sí quiere casarse, yo soy el que todavía no he reaccionado totalmente al respecto (...) Mi crianza no me ha dejado apreciar el tema del matrimonio como lo ven otras personas. Elizabeth es diferente, ella tiene otra educación más tradicional, con una familia grande", declaraba.

Para terminar explicando sus motivos: "Aunque crecí pensando que primero era el matrimonio, me di cuenta de que lo más importante es lo que tienes en casa. Que la bendición de Dios la tenemos con la familia que nos ha regalado y que no necesitamos un contrato para estar unidos y para saber lo que queremos en nuestra vida".

William Levy y su pareja Elizabeth Gutiérrez | Getty

Una relación de altibajos

Fue en el año 2003 cuando William Levy y Elizabeth Gutiérrez empiezan a salir juntos. Pero en el año 2008 el actor cubano comunicó que habían roto a la revista mexicana TVyNovelas: "Son cuestiones en las que no quiero entrar en detalles, hay momentos en la vida en los que uno necesita analizar las cosas. Ahora ya no estamos más juntos, yo la quiero muchísimo, la adoro, pero en la vida hay momentos para todo", decía.

Los actores se daban entonces otra oportunidad pero en 2011 era Elizabeth quien hablaba de su ruptura: "Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión".

Poco después volvién a reconciliarse hasta el año 2014: "Cualquier decisión que tomamos como pareja es entre nosotros. Solo pido respeto por ella y por mis hijos", decía William a 'People en español'.

En 2015 vuelven a estar juntos hasta ahora que Levy ha publicado este mensaje que luego ha borrado. ¿Será esta la ruptura definitiva?