'Weeds', renovada por una octava temporada

Un disparo y fundido a negro. Éste parecía ser el final de la serie 'Weeds'. Pero no, la cadena Showtime guardaba una grata noticia para todos los seguidores de esta ficción: podrán seguir las peripecias de Nancy (Mary-Louise Parker) una temporada más. La noticia ha pillado a todos los espectadores por sorpresa, ya que el final de la séptima temporada se produjo hace más de dos meses.



El acuerdo entre la productora de la ficción, Lionsgate, y Showtime llega después de un periodo de duras negociaciones, y se ha cerrado por fin para la realización de trece nuevos episodios, que comenzarán a producirse el próximo año para su emisión en 2012, según infroma el portal online Deadline.



Según ha informado a los medios la cadena estadounidense, la renovación es por una temporada, pero no se aclara si ésta será o no la última temporada de 'Weeds', por lo que al igual que ocurrió con la séptima, parece que en principio sí va a serlo.

La serie cuenta la historia de Nancy Botwin (Mary-Louise Parker), una viuda que se convierte en reina de la venta de marihuana para mantener a su familia.