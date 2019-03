La Warner no quiere ni oír hablar de Charlie Sheen

Los responsables de la Warner Bros. no han negociado con Charlie Sheen su posible regreso a la exitosa serie Dos Hombres y Medio de la que fue despedido en marzo después de arremeter públicamente contra el estudio y contra el co-creador de la ficción, Chuck Lorre.



Sheen, actualmente en una gira de un extraño show teatral individual por América del Norte -Violent Torpedo of Truth/Defeat is not an Option ('Violento torpedo de la verdad/La derrota no es una opción')- aseguró esta semana que estaba en conversaciones con sus ex jefes sobre un posible regreso.



"Esas afirmaciones son falsas. Como sabe, no han habido discusiones, no hay discusiones y no habrán discusiones respecto al regreso (de Sheen) o que él se involucre de cualquier manera en la serie", dijeron abogados de Warner Bros. en una carta remitida al abogado del actor.



Warner Bros. y CBS aún no informan si Dos Hombres y Medio volverá a emitirse con un formato distinto o con una estrella distinta para la temporada 2011-2012 que comienza en septiembre.



La comedia, en la cual Sheen interpretaba a un soltero mujeriego, fue la serie con mayor índice de audiencia en la televisión estadounidense con alrededor de 14 millones de espectadores de media por temporada.