Walter White podría "resucitar" en 'Better Call Saul'

Con la metanfetamina azul fuera de las calles de Albuquerque, Gilligan ya está trabajando duro en su próximo proyecto, que es nada menos que una precuela de 'Breaking Bad' basada en Saul Goodman (Bob Odenkirk) el descarado abogado de la serie.



Por el momento, se conocen pocos detalles de esta nueva ficción, aunque Gilligan ya ha ido desvelando algunos secretos, como los posibles cameos de Bryan Cranston (Walter White ) y Aaron Paul (Jesse Pinkman) o hasta el importante papel que podría tener Jonathan Banks (Mike).



Según dice Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad': "Cuando se trata de 'Breaking Bad' nada es imposible". "Todo el mundo que falleció en la ficción obviamente están vivos. Nunca se sabe quién puede llegar y cuándo", declara el enigmático creador a The Hollywood Reporter.



Y es que Gilligan ha reconocido que tanto Bryan Cranston como Aaron Paul han expresado su interés en hacer cameos en 'Better Call Saul'. Además, el ex detective privado de Saul Goodman, Mike, también podría convertirse en un personaje importante del spin-off. "Me gustaría ver una versión así, donde Mike fuera una parte esencial de la serie", apunta Gilligan.



UNA SERIE MÁS CÓMICA

Al creador de la ficción ganadora del Emmy a mejor serie dramática le gustaría dirigir el episodio piloto, el cual tendría una hora de duración. Un primer capítulo que se centraría en Saul Goodman, y en como fueron sus días antes de comenzar a trabajar con Walter White. Así, Gilligan asegura que "será una serie más cómica, aunque también habrá elementos dramáticos".



Albuquerque volverá a ser, en principio, el escenario principal de 'Better Call Saul'. Además, el creador de Breaking Bad no duda en afirmar que le gustaría "reunir a la mayor cantidad de escritores y miembros del anterior equipo como fuera".



Al igual que en 'Breaking Bad', Gilligan también contará con Peter Gould como productor ejecutivo para un 'spin-off' que, según él, resultará "interesante" por ver el lado más íntimo y personal de Saul Goodman, a quien siempre hemos visto en el drama de la AMC en un ambiente más profesional.