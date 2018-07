Walter White aparecerá en 'Better Call Saul'

Walter White volverá a la pequeña pantalla. El 'spin off' de 'Breaking Bad' contará con su protagonista. 'Better Call Saul', la serie de AMC que se centra en las aventuras (más bien, desventuras) del abogado de White contará con el mítico personaje, según ha asegurado su creador, Vince Gilligan, en una entrevista al diario 'New York Daily News'.



El icónico protagonista de 'Breaking Bad' hará su aparición estelar en 'Better Call Saul', aunque no será en la segunda temporada, que se encuentra ya en proceso de grabación.



Gilligan comentó en la entrevista que "sería vergonzoso que no apareciese en ningún momento de la serie, aunque esperemos que ese momento tarde en llegar porque significaría que la ficción está durando mucho tiempo".



El creador de 'Breaking Bad' dejó claro que no será en la segunda temporada en la que el personaje de Bryan Cranston aparecerá: "Será fabuloso ver a Walter White en 'Better Call Saul' pero no será en esta segunda temporada".



En la primera entrega de la serie, que se convirtió en el mejor estreno de cable de la historia con casi 7 millones de espectadores en EEUU, ya pudo verse algún que otro cameo de personajes de 'Breaking Bad'.



Otro que espera aparecer en 'Better Call Saul' es Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, quien la semana pasada revolucionó a los seguidores de 'Breaking Bad' al bromear en las redes sociales con un 'spin off' centrado en su personaje.