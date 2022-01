¿Vuelve 'Mujeres desesperadas'? La foto que parece confirmarlo

'Mujeres desesperadas' fue una serie muy popular, llegando a emitirse entre 2004 y 2012. Las aventuras del grupo de mujeres que vivía en Wisteria Lane, un lugar aparentemente perfecto pero lleno de secretos, encantó a la audiencia durante año.

Pues bien, la serie podría volver en plena ola de revivals y reencuentros. Sin ir más lejos, 'And Just Like That' ha vuelto para continuar las historias de 'Sexo en Nueva York', y parece que 'Mujeres desesperadas' pretende seguir con el mismo camino.

Hace solo unas horas la cuenta oficial de Twitter de la serie compartió una nueva foto de sus protagonistas, añadiendo "* Esperando desesperadamente * el 2022".

Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross y Eva Longoria, sus protagonistas originales, están en la esperadísima foto. Eva Longoria, quien interpretó a Gabrielle Solis en 'Mujeres deseperadas', ya dijo en octubre que podría haber un revival y que ella sería "la primera en inscribirse".

"Quiero decir, terminamos la serie con Gaby yéndose para comenzar su propio negocio. Así que me encantaría retomar y ver cómo ha hecho crecer ese negocio. ¿Es ella, ya sabes, Kris Jenner? Simplemente fabuloso, volando por todo el mundo y gestionando todos estos negocios", contó en Radio Times.

"Me encantaría ver dónde están sus hijos, qué están haciendo y cómo les va". ¿Ha llegado el momento de que lo veamos?