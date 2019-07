La serie sobre 'El señor de los anillos' ya ha comenzado su producción con un histórico presupuesto de un billón de dólares, y los fans alrededor del mundo están ávidos por conocer más detalles de la nueva ficción.

Ahora le han preguntado a uno de los actores imprescindibles de la trilogía, Orlando Bloom, sobre la posible aparición de Legolas.

El hecho de que los elfos vivan durante cientos de años haría posible que el querido personaje estuviera presente durante la Segunda Era en la que se ambienta la nueva serie, como ya ocurrió durante las películas de 'El Hobbit', pero Orlando lo tiene claro:

"No sé cómo lo van a abordar. Siento que ya lo he hecho todo. Me gusta pensar que soy inmortal pero no sé dónde encajaría. Si quieren usar el personaje de Legolas de nuevo, probablemente será con un niño de 19 años".

Parece que no veremos de nuevo al actor con su arco, aunque sí ha compartido una impresionante anécdota:

"Es muy curioso porque recuerdo estar en el set con Peter Jackson hace... ¿20 años ya? Y me dijo, '¿A que molaría pensar que la gente hiciera un remake de 'El señor de los anillos'? Esto fue antes de hacer un plano increíble. Y yo le dije que eso nunca iba a ocurrir".

