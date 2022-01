La muerte de Bob Saget a la edad de 65 años se anunció el pasado 9 de enero, ha conmocionado al mundo. Saget fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Florida, donde se encontraba por motivos de trabajo. Desde entonces, muchos en Hollywood han homenajeado y mostrado el aprecio que le tenían.

Ahora, la viuda de Bob Saget, Kelly Rizzo, ha compartido algunos detalles sobre la personalidad amable y cariñosa de su difunto esposo, así como algunos de los últimos mensajes que compartieron, en una entrevista para la NBC.

Bob Saget se encontraba al sur de Florida por motivos de trabajo, por lo que las últimas palabras que compartió con su mujer fueron a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas. Kelly Rizzo aseguró entre lágrimas que esa última conversación estuvo llena de amor: "Me aseguró que estaba muy agradecido, y me dijo: 'te amo tanto. Te amo infinitamente'. Yo creo que dije: 'te amo mucho. No puedo esperar a verte maña'".

Estaban muy enamorados

Rizzo se casó en octubre de 2018 con Saget, y resaltó que siempre, en todo momento se expresaron el amor que sentían uno por el otro. Por eso mismo, el duelo está siendo tan duro, dijo que todo le recuerda a él. Actualmente, Kelly Rizzo admitió que tiene "un poco más de sensación de calma”, dijo en Today . "Creo que llegas a un punto en el que tu cuerpo físicamente no te deja llorar más, o al menos en todo el día".

También relató lo amable y cariñoso que era el actor con todo el mundo: "Solo quería que la gente se sintiera bien. Quiero decir, si íbamos a un restaurante, hablaba con todos los camareros, las camareras. Conocía a todos los anfitriones. Todos lo conocían y lo querían". También afirmó que Bob Saget sabía lo que era pasar por momentos duros en la vida, y por eso "él siempre fue tan amable con todos. Era simplemente el mejor hombre que he conocido en mi vida. Tan amable y tan maravilloso, todos los que estaban en su vida lo sabían".

...

Seguro que te interesa...

La "profunda tristeza" de las gemelas Olsen tras la muerte de Bob Saget