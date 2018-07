'Vis a Vis', nominada en los International C21 Drama Awards

Los premios International C21 Drama Awards han anunciado hoy los finalistas, un total de 40 nominados agrupados en 10 categorías.



'Vis a Vis' ha sido nominada a mejor serie de habla no inglesa. De nuevo, una de las ficciones de Antena 3 vuelve a obtener una nominación, después de que el año pasado 'Velvet' y 'El tiempo entre costuras' optaran a estos premios.



La serie de ficción de Antena 3 es una de las tres producciones españolas seleccionadas, junto a las miniseries 'Prim' y 'El café de la Marina', de TVE, que compiten en la categoría de mejor TV movie.



'Vis a Vis' compite dentro de su categoría con otras ficciones como 'Narcos', 'The Bridge', 'False Flag', 'Deutschland 83' y 'Jordskott'.



'The Walking Dead' también se postula como posible ganador dentro de la categoría a mejor regreso de una serie, junto a otras ficciones como 'The Fall' o 'The Bridge'.



Gillian Anderson, la protagonista de la mítica serie 'Expediente X' y su compañero en la serie 'The Fall', Jamie Dornan, el que fuera protagonista de la película 'Cincuenta sombras de Grey', se presentan como otros de los nominados en las categorías de mejor actriz y mejor actor, respectivamente.



Wagner Moura, el actor brasileño protagonista de 'Narcos', serie que compite en la categoría de 'Vis a Vis', es otro de los nominados que opta a llevarse un galardón.