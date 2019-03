VÍDEO: Así es el primer minuto de 'The Perfectionists', el spin-off de 'Pretty Little Liars', con asesinato incluido

Si no puedes esperar más a ver 'The Perfectionists', el spin-off de 'Pretty Little Liars', Freeform ha acudido en tu ayuda y ha compartido los primeros 85 segundos de la serie.

En el metraje que ya ha sido publicado en su cuenta oficial de YouTube puedes ver a la protagonista, Ava, interpretada por Sofia Carson, narrando la vida en la universidad Beacon Heights.

En el avance podemos ver que el primer asesinato de uno de sus personajes no tarda en llegar, al igual que en 'Pretty Little Liars'.

¿No estás deseando ver más y saber quién es la víctima? 'The Perfectionists' llega el 21 de marzo a HBO España.

