Los detalles ocultos en el tráiler de 'Stranger Things 3' que te pondrán los pelos de punta

Los seguidores de 'Stranger Things' tienen nuevo material de estudio hasta el estreno de la nueva temporada el 4 de julio de 2019. Netflix ha lanzado un nuevo teaser y un poster para promocionarla, que no han dejado indiferente a nadie, y donde algunos fans han encontrado pistas de lo que nos espera a su vuelta.

El vídeo se centra en la retransmisión de una celebración de nochevieja presentada por Dick Clark, interrumpida varias veces por pantallas de información que, aunque a primera vista puedan parecer simples errores técnicos, los fans han analizado y especulado sobre sus datos, que parecen tener la clave de los nuevos episodios.

Una de estas interferencias muestra la frase "When blue and yellow meet in the west", unas palabras que muchos seguidores han relacionado con el cartel que Netflix ha publicado junto al clip promocional. En la imagen, Millie Bobby Brown (Eleven en la ficción) y Finn Wolfhard (Mike) aparecen vistiendo esos colores.

El póster ha dado mucho más que hablar. La atención de la mayoría de los fans se ha centrado en las miradas de Eleven y Will, los únicos a los que se les ve el rostro en la imagen. Ambos personajes, los más familiarizados con "el otro lado" miran aterrorizados hacia nosotros, mientras el resto de la pandilla parece despreocupada, mirando los fuegos artificiales. Todos, salvo Mike, a quién tampoco vemos el rostro completo, pero sí parte de su perfil, mira a Eleven, parece que preocupado por el semblante aterrorizado de su amiga. Eleven y Will parecen ser los únicos capaces de ver el nuevo peligro que le acecha.

Otra pista que los fans han encontrado en una de las pantallas que cortan el teaser es el nombre de Lynx Corp, lo que nos lleva a pensar que esta nueva y aparentemente poderosa organización será el principal problema al que se enfrentarán nuestros protagonistas en la tercera temporada.

Una de las seguidoras más observadoras descubrió el nombre de Eleven escrito en ruso en otra de las pantallas. El mes pasado, un usuario de Reddit descubrió en un descuido en la ficha de IMDb que la serie incluiría nuevos personajes clasificados como "Soldado ruso", "Guardia ruso" y "Matón ruso", detalle que llevó a pensar a los fans que los espías rusos tendrían un papel importante en la tercera temporada de 'Stranger Things'.

Por el momento, no conocemos más detalles de la vuelta de 'Stranger Things', solo que estará ambientada en el verano de 1985, y que, cómo dice el poster, "un verano puede cambiarlo todo".