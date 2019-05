El vídeo que demuestra que Brienne de Tarth predijo el final de 'Juego de Tronos' hace años

'Juego de Tronos' finalizó tras la emisión del capítulo 'El Trono de Hierro' con el impactante ascenso de Bran Stark al frente de los Seis Reinos de Poniente (el séptimo es el Norte que Sansa consiguió independizar convirtiéndose en su reina). Todo el mundo esperaba que Jon Snow o Daenerys Targaryen se hicieran con el Trono pero finalmente fue el 'Cuervo de Tres Ojos' el que tomó el poder, tal como los creadores secretamente avisaron en la primera temporada.

El reparto no ha sabido nada al respecto hasta el último momento y cada uno daba una teoría sobre lo que pensaban. En el año 2017, los actores se encontraban promocionando la temporada 7 de la ficción, y en una entrevista Gwendoline Christie y Nikolaj Coster-Waldau fueron preguntados sobre ello. La entrevista ahora se ha hecho viral al descubrir que la actriz que da vida a Brienne de Tarth acertó de lleno en su predicción. A continuación puedes ver el momento:

"Daenerys tiene el mayor número de probabilidades de conseguirlo; o este tío", decía Coster-Waldau en la entrevista señalando al póster que tienen detrás de El Rey de la Noche. Gwendoline Christie le respondía "¿Pero no crees que va a ser alguien que no te esperas para nada? ¿No crees que eso sería lo más obvio y que lo que sabemos de la serie es que te sorprende constantemente..? Me pregunto si no acabará siendo Bran".

"¿El Cuervo de Tres Ojos como rey? Eso no tiene ningún sentido" decía en ese momento el actor que intepretó a Jaime Lannister. Gwendoline contestaba "¿Pero cómo sabes que la historia está ahora mismo en el presente? Puede que la serie no esté necesariamente hilada en orden cronológico. Pero si esto es real, ¿entonces él también hizo que Jaime le empujara por la ventana?". Christie afirma tajante: "Sí".

Aunque en ese momento no era más que una de las posibles teorías que no tenía muchos seguidores, se acabó confirmando y han sido muchos los que han querido publicarlo en redes sociales ahora que se sabe el desenlace final. La actriz ha contestado al respecto en Twitter:

