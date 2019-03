Viaja a los Siete Reinos de 'Juego de Tronos' con Vueling

Altojardín, Bastión de Tormentas, Desembarco del Rey, Harrenhal, Invernalia, Lanza del Sol, Nido de Águilas, Roca Casterly, Braavos, Lorath, Pentos, Qohor o Volantis. ¿Quién no ha soñado con poder ir a cualquier parte de los Siete Reinos de 'Juego de Tronos'? Pues ahora, la compañía aérea Vueling quiere ponérselo un poco más fácil a los millones de seguidores de la ficción de HBO: en su página web da la opción de poder volar a los míticos lugares donde se desarrolla la trama de la serie.



Es tan fácil como seleccionar la ciudad real de origen y elegir como destino la pestaña 'Siete Reinos' o '9 Ciudades Libres'. Según se quiera partir al alba, al crepúsculo o a la hora de los Caminantes, los precios del billete variarán. Antes de nada, el pasajero deberá indicar el nombre y la familia a la que pertenece: Stark, Lannister, Baratheon, Targaryen, Tyrell, Greyjoy o Tully.



En el viaje a los Siete Reinos se podrá elegir un asiento entre el Trono de Hierro, el Trono del Reino de la Roca, el Trono de Dorne, el de Invernalia o bien renunciar a la lucha por el trono, la forma más económica de todas.



Como cualquier vuelo, el pasajero tendrá que confirmar si quiere un seguro de viaje. En caso de aceptar, llevará consigo un grupo de Soldados Inmaculados que lucharán hasta la muerte como si se tratase de la misma Daenerys Targaryen.



En el proceso de compra del billete, el futuro turista de los Siete Reinos deberá indicar si viajará con equipaje de mano o facturará su espada de acero valyrio, cofres de oro, marfil y pieles o si vuela con armaduras, además de confirmar si viajará con alguna mascota como huargos o bebés dragones, que todavía no sean capaces de volar.



Por último, Vueling propone contratar una posada para hacer un alto en el camino en el lugar más cómodo de todo poniente o bien contratar un modo de transporte, que en este caso no será un coche sino un caballo con el que poder moverse por todo poniente con total libertad.



Y tú, ¿sabes ya cuál será tu próximo destino?