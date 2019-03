Versión de 'Stranger Things' con figuras de Lego

SERIE DE NETFLIX

Ya hemos visto versiones de Lego de series como 'Arrow', 'The Walking Dead', 'The Big Bang Theory' o 'Los Simpson'. No podía faltar la serie de más éxito de este verano, 'Stranger Things'. El usuario de YouTube Bookshelf Productions ha recreado sus escenas favoritas de la serie de Netflix. Si también te gustó 'Stranger Things', no puedes perderte este vídeo.