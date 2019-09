Yolanda Andrade es una actriz y presentadora mexicana quien hace unos días confirmó que ella y la veterana actriz, cantante y presentadora Verónica Castro habían mantenido una relación sentimental.

Tanto que Andrade llega a decir que se casó de una manera simbólica con la protagonista de la primera temporada de 'La casa de las flores' hace 20 años en Amsterdam. "La verdad la tengo yo en vídeo, fotos, en mi alma", explica al programa Primer Impacto.

"No quiero ofenderla (Verónica Castro). No hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie. Aquí hubo mucho amor, mucho respeto (de mi parte). Yo siempre cuidé a Verónica en la salud y en la enfermedad. Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicaciones y contar momentos porque le va a ir peor a ella", añade Yolanda.

La noticia ha sido todo un bombazo y a lo largo de estos días se ha creado una gran polémica. En mitad de este revuelo Castro ha publicado un contundente mensaje donde anuncia una drástica decisión. En el vídeo de arriba de la noticia podrás encontrar todo detallado.