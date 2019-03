¿Veremos a Jesse Pinkman en 'Better Call Saul'?

El final de Jesse Pinkman en 'Breaking Bad' fue ambiguo y abierto. Por ello, no es extraño que podamos ver al personaje que interpretó Aaron Paul en el 'spin off' de la serie, 'Better Call Saul'.

Al menos, así lo ha dejado caer el creador de ambas series, Vince Gilligan, en una entrevista para el portal Digital Spy. "Uno nunca sabe si ese personaje podría aparecer en el futuro", insinuó el creador. "Todo es posible".

En esta entrevista también habla del final que tuvo Jesse en 'Breaking Bad'. "Podría haberse encontrado con la policía a la vuelta de la esquina. O tal vez pudo salir indemne y disfrutar de un futuro de libertad. Personalmente, me gustaría pensar que escapó, porque ya saldó sus cuentas de sobra. Me gusta pensar eso, que logró escapar".

"Realmente no sé qué podría haber hecho con su vida. Solo espero que escapara, y que conociera a alguien bueno, y que ya no sea un criminal después de todos los horrores a los que se tuvo que enfrentar. Siempre me ha gustado ese personaje. Siempre tuve debilidad por él", ha declarado Gilligan.