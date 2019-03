Varios personajes de 'Young Sheldon' podrían aparecer en 'The Big Bang Theory'

El único cruce entre 'The Big Bang Theory' y 'Young Sheldon' son Jim Parsons y Iain Armitage, quienes interpretan a Sheldon Cooper, en la serie original que emite Neox y en el spin-off estrenado esta temporada en CBS. Pero según informa EW, los productores podrían cambiar esto.

"Hay jóvenes en la vida del joven Sheldon que algún día podríamos conocer como adultos", dijo el productor ejecutivo Chuck Lorre. "Todos estamos enamorados del joven Billy Sparks Verlo entrar en Pasadena sería una gran emoción si lo hacemos bien". Lorre se refiere al personaje que Wyatt McClure da vida en el 'spin off'.

Wyatt McClure en 'Young Sheldon' | CBS

El productor de la serie de CBS incluso admitió que hablaron sobre la creación de una versión para adultos de Georgie, el hermano mayor de Sheldon interpretado por Montana Jordan, para 'The Big Bang Theory'. ¿Y el tipo soñado para interpretarlo? "¡Matthew McConaughey!", bromeaba Chuck Lorre.

Montana Jordan en 'Young Sheldon' | CBS

Sin embargo, descartó cualquier transición a gran escala entre las dos comedias de CBS. "No creo que estemos tan organizados. No tienes idea del caos detrás de escena. Ese tipo de coordinación no es posible".

Tampoco es probable que 'Young Sheldon' cuente con muchas estrellas invitadas que a menudo aparecen en 'The Big Bang Theory' ya que "hay que recordar que este espectáculo tiene lugar hace 30 años", dice el productor ejecutivo Steve Molaro. "Es un mundo más pequeño en el que vivimos, Houston. No es probable que un científico ganador del Premio Nobel salga adelante".

Como hay que recordar, 'Young Sheldon' ha sido renovada por una segunda temporada. Pero para tristeza de los fans, 'The Big Bang Theory' podría acabar en 2019.