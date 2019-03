'USS Callister', el capítulo de 'Black Mirror' que podría tener su propia serie

'Black Mirror', la ficción escrita por Charlie Brooker, ha iniciado la cuarta temporada con el episodio basado en el universo de 'Star Trek', 'USS Callister'. Además incluye un cameo de Kirsten Dunst.

La aventura espacial de este capítulo ha sido una de las más esperadas por los espectadores de la ficción. En 'USS Callister' se presenta a un programador y cofundador de un juego online que se venga por las faltas de respeto de sus compañeros de trabajo introduciendo su ADN en un juego basado en el famoso mundo de la ciencia ficción.

El episodio has sido escrito por Brooker y William Bridges y dirigido por Toby Haydes, este último ha insinuado en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter un posible "spin-off" de la historia. Haydes ha quedado maravillado con la idea en la que se ha mezclado en la trama y piensa que podría ir mucho más allá.

"Me encantaría hacer una serie de televisión de 'USS Callister', probablemente es uno de los mejores pilotos para un espectáculo espacial. No sé si soy yo quien lo hará. Siendo tan fan de la serie, y formando parte de su producción, me encantaría trabajar con ese equipo y volver a hacer el reparto. Es un regalo para un director".

'USS Callister' podría continuar y parece estar pensado para ello, ya que su final deja una puerta abierta. La duda es... ¿Aparecerá como un nuevo episodio de 'Black Mirror' o como una serie independiente? ¡No te pierdas el tráiler!