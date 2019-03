'Unbreakable Kimmy Schmidt' y 'Luther' volverán con una temporada más

'Unbreakable Kimmy Schmidt' acaba de estrenar su tercera temporada y ya sabe que volverá el año que viene con una nueva entrega en Netflix. La plataforma ha anunciado que renueva la comedia protagonizada por Ellie Kemper y creada por Tina Fey por una cuarta temporada, que estrenará en 2018.

La comedia ha tenido mejor suerte que 'The Get Down' o 'Sense8', series con las que Netflix no cuenta para la próxima temporada. "Netflix es relativamente una empresa joven y este tipo de dolores de crecimiento duele. Pero por favor, recordar que ellos hicieron esta extraña, maravillosa, poco convencional serie", recuerda en una carta abierta a los fans de 'Sense8' el actor Brian J. Smith.

Los seguidores de 'Luther' también están de enhorabuena, porque la cadena BBC ha anunciado que la serie protagonizada por Idris Elba volverá a la cadena británica con cuatro nuevos capítulo el año que viene.

El anuncio de renovación de 'Luther' llegará un año y medio después de la emisión de su (hasta ahora) última temporada. BBC ha anunciado que habrá una quinta temporada con Idris Elba de nuevo al frente del elenco.

"¿Qué pasó con John Luther desde la última vez que le vimos caminando sin rumbo y ensangrentado por las calles de Londres? Hay mucho que no sabemos, muchos asuntos sin resolver", explica el creador de 'Luther', Neil Cross.