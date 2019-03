Los Tyrell están aterrorizados tras 'La Boda Roja'

En una entrevista recogida por Entertainment Weekly, Natalie Dormer habla del personaje que da vida en la superproducción de HBO, 'Juego de Tronos'. Dormer explica que Margery es una adolescente, alguien "pragmático y realista", una gran "jugadora" en este juego de tronos. "Margaery es realmente una mujer mente abierta, con una forma de pensar muy humana y liberal", apunta.



A pesar de estar presente ya en la segunda temporada, Margaery ha tomado una gran importancia en esta última tanda de capítulos. Para Dormer, el punto de inflexión del personaje es la escena de la ballesta que la joven comparte con Joffrey.



En esa secuencia muestra a la audiencia la capacidad interpretativa de Margaery, que utiliza para manejar a Joffrey. "Su reacción inmediata es el miedo. Y entonces se sobrepone y suprime su miedo, y muestra a la audiencia cómo va a ser la dinámica en esa relación", ha agregado.



"Lo que me parece más refrescante de ella es que es un personaje moderno, tanto en sus actitudes para ganar los corazones y la mente de del pueblo. Es una buena relaciones públicas", afirma Dormer que también reconoce que su personaje se siente muy amenazada por la fría, calculadora y despiadada presencia de Cersei Lannister.



Eso sí, de cara al futuro Dorner confiesa que no sabe lo que le esperará a su personaje ya que no ha leído los libros de George R.R. Martin. Algo que, dice, ha hecho a propósito para mantener intacta su capacidad de sorpresa.



"No he leído los libros a sabiendas. He elegido no hacerlo. Sé a grandes rasgos lo que sucede y Dan [Weiss] y David [Benioff] son muy buenos a la hora de sorprender a todos. Aun cuando sabes lo que le va a pasar a tu personaje, no tienes ni idea de cómo o cuándo va a suceder. Así que todavía hay un gran nivel de incertidumbre", revela.



Y TRAS LA BODA ROJA...

Además, la actriz se ha atrevido a presagiar como reaccionará ella y su familia, los Tyrell, tras los impactantes acontecimientos de la Boda Roja. "Espero lo veamos en la cuarta temporada. Algo como la Boda Roja sólo sirve para dejar patente la oscuridad de Tywin Lannister. Y una cosa es ser una familia astuta políticamente como los Tyrell, y otra muy distinta es ser tan inmoral en su búsqueda de poder", señala.



Además Dormer señala que seas de la familia que seas, ver cómo tu suegro hace algo como "La Boda Roja"... atemoriza a cualquiera. "Creo que los Lannister son la única familia capaz de orquestar algo como eso. Así que me imagino la reacción de los Tyrell, lo que ocurrió con los Stark va a aterrorizarlos. Es decir... se trata de sus suegros", afirma.



La tercera temporada de 'Juego de Tronos' ha sido la más exitosa de la ficción hasta el momento, llegando a alcanzar los 5 millones y medio de espectadores. Con esta gran tanda de capítulos la ficción se ha convertido en la segunda serie más vista de la HBO, sólo superada por la mítica 'Los Soprano'.



La ficción regresará a la pequeña pantalla en próximo año con su cuarta temporada. En España hemos podido ver la ficción de la mano de Canal+ y laSexta estrenará el próximo miércoles (a las 22:30 horas) la segunda temporada de 'Juego de Tronos'.