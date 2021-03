Tyler Posey ('Teen Wolf') se sincera sobre su sexualidad y sus adicciones

Tyler Posey lleva toda la vida dedicado al mundo de la interpretación pero fue gracias a su papel de Scott McCall en la serie juvenil 'Teen Wolf' que alcanzó el estrellato.

Ahora, el actor se encuentra en un momento de su vida un tanto experimental y lo hemos visto adentrándose en varios campos. Hace unos meses anunciaba que se había abierto una cuenta personal en la plataforma OnlyFans, aunque hace poso aseguraba que se había sentido como un objeto, puedes ver lo que dijo en el vídeo de arriba.

Recientemente Posey acaba de sacar su primer single llamado 'Shut Up' con el que intentará probar suerte en el mundo de la música. Pero, no deja a un lado la actuación, de hecho Tyler ha revelado a 'Variety' que le gustaría que 'Teen Wolf' regresara.

"He estado ideando conceptos en mi cabeza durante los últimos años enviándolos por mensaje de texto al [creador de la serie] Jeff Davis, 'Hey Jeff. Tenemos que hacer esta idea'", confiesa el actor. "Así que soy un gran defensor de traer de vuelta a 'Teen Wolf'".

En esta entrevista Tyler Posey también ha hablado sobre algunos aspectos muy personales, como su sexualidad y si había tenido experiencias con hombres: "'¿Has estado con un hombre? ¿Has estado con el sexo opuesto? ¿Cómo fue?", son algunas de las preguntas que le hicieron a través de OnlyFans meses atrás.

"Estaba siendo honesto al respecto, porque nadie me lo preguntó antes. Me desperté al día siguiente y todos los medios hablaban sobre mí saliendo como pansexual. No etiqueté eso", explica.

"Pensé que era realmente interesante que simplemente derribara este muro que no sentía que puse, pero era más fácil para mí ser honesto sobre todas esas cosas", aclara sobre sí mismo. "Soy un pequeño tabú. Siempre he sido un poco más atrevido y con inclinaciones sexuales y solo quería ir más allá de muchas maneras diferentes".

Pero, además, ha hablado sobre sus adicciones y cómo decidió durante la pandemia que necesitaba estar sobrio: "Hubo un momento en el que me asusté un poco y sentí que necesitaba ayuda", comenta. "Ya no estoy completamente sobrio. Sentí que desde que tenía 14 años, había atrofiado mi crecimiento mental simplemente por no lidiar con nada y lidiar con la marihuana, las drogas o el alcohol. El tiempo que estuve sobrio, sentí que me impulsó a crecer y aceleró el proceso de mi crecimiento y lidiando con las cosas con las que no he estado lidiando desde siempre".

"Cuando estuve sobrio, definitivamente quería romper con estos hábitos que tenía. Eso fue la mayor parte, porque nunca me consideré realmente un alcohólico. Hubo momentos de abuso de sustancias sobre los que sentí que tenía control, pero siempre me vi a mí mismo como un holgazán perezoso. No sabía cuánto tiempo quería estar sobrio. Desde entonces comencé a regresar al otro mundo, al otro lado de las cosas, así que técnicamente ya no estoy sobrio, pero me mantengo en contacto con todos. Aprendí mucho sobre mí", termina diciendo.

