"He estado con hombres antes": Tyler Posey ('Teen Wolf') habla abiertamente de su sexualidad y de "deshacer los estigmas"

El protagonista de 'Teen Wolf', Tyler Posey, estrenó hace unas semanas su canal de OnlyFans. El protagonista explicó que lo vio como "una oportunidad realmente guay para estar más cerca de mis fans y ser más real con ellos", y así lo está haciendo.

En una reciente aparición como invitado en 'The Jason Ellis Show' de SiriusXM, el actor ha hablado sobre sus adicciones y su sexualidad afirmando que lleva 71 días sobrio. "Pasé por una mala racha. Ahora estoy sobrio. Llevo 71 días sobrio. No fumo hierba. No bebo, no me drogo, no hago nada", admitió. "Estuve en una fiesta la otra noche en la que había una mesa de cocaína, una mesa entera. Y tenían agua bendita, que son chupitos con Molly dentro, y chocolate con setas. Y no me importó una mierda en absoluto".

También sacó el tema de la sexualidad, reafirmándose en lo que había dicho en sus redes sociales sobre que "amaba a todo el mundo" después de que se comentara que salió con mujeres transexuales.

"Sé que hay muchos chicos que me admiran, y solo quiero deshacerme de ese maldito estigma", le dijo el actor a Ellis. "Puedes ser quien seas, estar con quien quieras estar, y eso no te afecta, y no les afecta a ellos. El mundo es jodidamente extraño, y debería serlo. Hay demasiados estigmas en todo, especialmente en la sexualidad".

Un tema que aprovechó para comentar en su perfil de OnlyFans, donde realizó una sesión de preguntas y respuestas con los seguidores que pagan la cuota mensual. "No he tenido relaciones sexuales con un hombre. Pero lo hemos pasado muy bien el uno con el otro, ya sabéis a qué me refiero", dijo Posey. "Pero nunca tuve relaciones sexuales. Así que sí, he estado con hombres antes". Aseguraba de nuevo el actor.

Seguro que te interesa:

Lili Reinhart se sincera sobre su miedo a declararse bisexual y cómo influyó su relación con Cole Sprouse ('Riverdale')