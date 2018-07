'Twin Peaks' regresará sin David Lynch

David Lynch abandona la secuela de 'Twin Peaks' debido a diferencias con los directivos de la cadena estadounidense Showtime. Lynch publicó su decisión en varios mensajes a través de su cuenta personal de Twitter, donde aseguró que "tras un año y cuatro meses de negociaciones, abandono porque no se ha ofrecido suficiente dinero para hacer el guión del modo en que yo sentía que debía hacerse".



"Adoro el mundo de 'Twin Peaks' y me hubiese gustado que las cosas se pudieran haber resuelto de otro modo", añade el director y afirma que durante el pasado fin de semana ha comenzado a llamar a los actores implicados para darles la noticia.

After 1 year and 4 months of negotiations, I left because not enough money was offered to do the script the way I felt it needed to be done. — David Lynch (@DAVID_LYNCH) abril 5, 2015

This weekend I started to call actors to let them know I would not be directing. Twin Peaks may still be very much alive at Showtime. — David Lynch (@DAVID_LYNCH) abril 5, 2015

I love the world of Twin Peaks and wish things could have worked out differently. — David Lynch (@DAVID_LYNCH) abril 5, 2015

Entre los que habían confirmado su participación para esta nueva entrega de nueve capítulos, cuya emisión inicialmente estaba prevista para 2016, destaca Kyle MacLachlan, el famoso agente Cooper. "'Twin Peaks' aún puede tener mucha vida en Showtime", señala en otro comentario el director.

Poco después, la cadena Showtime publicó un comunicado en el que expresó su tristeza al leer la declaración de David Lynch. "Pensábamos que estábamos trabajando para lograr soluciones con David y sus representantes en los pocos puntos del acuerdo que quedaban pendientes", indica el comunicado. "Showtime también adora el mundo de 'Twin Peaks' y mantenemos la esperanza de poder resucitar la serie en toda su gloria, con sus dos extraordinarios creadores, David Lynch y Mark Frost, al frente", añade la cadena estadounidense.



El regreso de 'Twin Peaks' fue anunciado en octubre pasado por el propio Lynch, también a través de su Twitter. La serie original estuvo formada por dos temporadas que se emitieron en la cadena ABC entre 1990 y 1991, y un año después se estrenó una precuela en forma del largometraje 'Twin Peaks: Fire Walk with Me'.