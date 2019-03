Turquía no volverá a Eurovisión por el "caos mental" de participantes como Conchita Wurst

Turquía seguirá sin participar en Eurovisión por considerar "un caos mental" la participación de cantantes como Conchita Wurst, "un austriaco con barba y falda". Así lo declaró el director general de la radiotelevisión pública turca TRT, Ibrahim Eren.

Las declaraciones de Eren muestran la firmeza del país a seguir sin participar en el concurso musical hasta que se realicen diversos cambios. "Siendo una emisora pública, yo no puedo difundir en directo a las nueve de la noche, en horario infantil, a un austriaco con barba y falda, que no acepta su sexo, que no admite pertenecer a ningún sexo y que asegura ser a la vez hombre y mujer", dijo el director de la cadena. Con estas palabras no podemos evitar acordarnos del cantante austriaco Conchita Wurst, que participó en el concurso en 2014, con el tema 'Rise like a phoenix' llamó la atención por su particular vestimenta femenina, y su característica barba. Wurst causó un gran impacto en el público por los atuendos y por su increíble voz, que la hizo ganar la edición de ese año.

Una aparición que parece no gustó en el país turco. Eren comentó que había hecho llegar su opinión a la Unión Europea: "Os habéis desviado de nuestros valores, por eso también se han salido otros países". Además el director de TRT aseguró que "ahí hay un caos mental, a causa de los dirigentes. Si eso se corrige volveremos a Eurovisión".

Por otro lado, Eren aseguró que otro de los motivos de la salida de Turquía fue el sistema de votación. "No creo que vayamos a participar por ahora. Tenemos razones por el sistema de votación".

Truquía partició en el concurso musical desde 1975 hasta 2012, ganando en 2003 con el tema 'Everyway thah I can', de Sertab Erener. Aunque esta fue la única victoria del país, lo cierto es que acababa con regularidad en la fase final de la competición.