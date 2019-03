La gran apuesta televisiva de HBO para esta temporada ha contado con Matthew McConaughey y Woody Harrelson como protagonistas y ha sido todo un éxito no solo de crítica, sino también de público, según revelan los datos de audiencia.



De hecho, el episodio final de la serie no sólo colapsó el servicio de visionado en 'streaming' de HBO, sino que también batió su propio récord de audiencia en el visionado tradicional con 3,5 millones. La serie logró una audiencia bruta de 11 millones de espectadores a lo largo de los ocho episodios que conforman su primera temporada, el mejor dato de la cadena desde 'A dos metros bajo tierra' ('Six Feet Under') en 2001, que consiguió una audiencia total de 11,4 millones.



Sobre el final de la primera entrega, Pizzolatto ha afirmado que "no volveremos a pasar el tiempo con Rust Cohle y Marty Hart" pero que quería hacer que "ocurriera algo sorprendente" con los personajes y no el típico final.



Su gran objetivo era trazar un final atractivo sin recurrir a "soluciones fáciles" para lograr "catárticas emociones" pero que en la medida de lo posible cerrara ese capítulo en la vida de los protagonistas para que no fuera un desenlace completamente abierto.



Además del cierto positivismo que añade el final, el principal reto del mismo para Pizzolatto era "crear un final emocionante", pero que a la vez "demostrará que el viaje" a través de los personajes "merecía la pena".



Ahora todos los rumores se centran en la segunda entrega de la serie. De momento, la idea básica de Pizzolatto sobre la nueva temporada es que habrá "mujeres duras, hombres malos y una historia oculta y secreta relacionada con el sistema de transporte de Estados Unidos".



Por otro lado, el creador también ha confesado ser "propietario de los derechos literarios de la historia de Cohle y Hart", y ante la pregunta de si veremos novelas sobre los protagonistas de 'True Detective', Pizzolatto ha contestado que "siempre es una posibilidad".