La triste historia de la actriz de 'ICarly' Jennette McCurdy desde sus trastornos alimenticios hasta la muerte de su madre

Seguramente recuerdes a la actriz Jennette McCurdy por su papel de Sam Puckett en la serie de Nickelodeon 'iCarly'. Ficción que estuvo en pantalla desde el año 2007 hasta el 2012 y luego tuvo un spin-off con ella como protagonista llamado 'Sam & Cat' junto a Ariana Grande.

McCurdy empezó en la industria de la interpretación desde que era solo una niña y ahora la intérprete ha publicado un duro artículo en 'Huffington post' donde confiesa que ha luchado durante toda su vida contra la anorexia y la bulimia.

"Mi desorden alimenticio comenzó a los 11 años. Cuando era una actriz infantil que trabajaba en Hollywood, rápidamente aprendí que seguir siendo físicamente pequeña para mi edad significaba que tenía más posibilidades de conservar más papeles. Desafortunadamente, tenía una compañera confiable y dedicada lista para ayudarme con mi anorexia creciente: ¡mi madre!", empieza relatando la actriz.

Desgraciadamente, Jennette ha tenido que luchar contra una enfermedad que su madre ha sufrido también desde joven: "No culpo a mi madre de esto en absoluto. No creo que ella pudiera evitarlo. Mi madre había sido hospitalizada por anorexia en varias ocasiones cuando era una adolescente y no estoy convencida de que alguna vez haya superado su trastorno alimentario".

La intérprete confiesa que cuando empezó 'iCarly' fue uno de los momentos más difíciles porque su obsesión por el peso empeoró: "Me obsesioné aún más en la comida y en mi cuerpo. Vigilaba cada bocado que tomaba. Hice ejercicio obsesivamente. Medía mis muslos con una cinta métrica todas las noches antes de acostarme".

Pero, el drama dentro de su vida fue a más cuando su madre enfermó de un cáncer terminal: "Cuando tenía 18 años, a mi madre le diagnosticaron cáncer por segunda vez y esta vez fue terminal. 'iCarly' se había convertido en un fenómeno global, tenía un contrato de grabación con un elegante sello discográfico, mi madre se estaba muriendo y no podía manejar las presiones de todo lo que sucedía a mí alrededor. Pero esta vez, en lugar de alejarme de la comida, recurrí a la comida. Montones y montones de comida".

Es entonces que la joven pasó de padecer anorexia a bulimia: "Estaba constantemente preocupada por la comida. Nada significó más para mí que mi siguiente bocado y nada me dio más vergüenza que el último. Estaba en un ciclo de autoestima y toxicidad".

Nadie dentro de esta industria ayudo a Jennette a visualizar su problema y solucionarlo salvo su cuñada. La actriz empezó a tratarse con una terapeuta aunque su gran ayuda vino gracias a una especialista en trastornos alimenticios.

En la actualidad, McCurdy está bastante recuperada de su enfermedad: "Cada vez que tuve un resbalón, volví a mi programa. Han pasado dos años y me está yendo bien, recuperándome y avanzando. Todavía tengo deseos de comer, compulsiones y fantasías ocasionales. Todavía escucho eso. Voz del viejo trastorno alimentario, pero afortunadamente lo escucho cada vez menos y cuando lo escucho, ahora tengo las herramientas para silenciarlo".

Seguro que te interesa:

"No hay de qué avergonzarse": Lili Reinhart, actriz de 'Riverdale', ha vuelto a terapia