Tráiler de 'Social Distance', la serie sobre la pandemia que se rodó enteramente en cuarentena

'Social Distance' es una serie experimental, en forma de antología, sobre historias vividas por la gente durante la pandemia mundial, y ya ha lanzado su primer tráiler.

De los creadores de 'Orange is the new black', la serie cuenta la vida de diferentes personajes lidiando con las situaciones vividas por el COVID-19, y ha sido producida y rodada enteramente durante la cuarentena.

Mike Colter, Danielle Brooks, Guillermo Diaz, Daphne Rubin Vega, Max Jenkins o Brian Jordan Alvarez son algunos de los actores que se han dejado ver por las "pantallas" de esa peculiar ficción que se estrena el 15 de octubre.