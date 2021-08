Tráiler de 'Midnight Mass', la nueva serie de terror de Mike Flanagan, creador de 'La Maldición de Hill House'

Prepárate para volver a sentir el terror. Mike Flanagan creó 'La maldición de Hill House' en 2018 y en 2020 estrenó, 'La maldición de Bly Manor', ya que en realidad son independientes: solo comparten que podrá horrorizarte. Y ahora ya hay más información sobre la nueva serie de terror que prepara el director para Netflix, 'Midnight Mass'.

Su estreno está programado para el 24 de septiembre y ya se ha mostrado un teaser. Además, se ha confirmado que la serie se compondrá de siete episodios.

Está ambientada en Crockett Island, una pequeña y remota comunidad dentro de una isla y cuyas divisiones, ya existentes, se ven amplificadas ante el regreso de un joven deshonrado (interpretado por Zach Gilford) y la llegada de un sacerdote carismático (Hamish Linklater) o eso nos dice el texto oficial. Después de que el Padre Pablo aparezca, tendrán lugar diferentes eventos extraños y "aparentemente milagrosos", lo que alimentará el fervor religioso de la comunidad. "Pero, ¿tienen estos milagros un precio?" ", pregunta la sinopsis.

Además, la serie está protagonizada por varios actores de las temporadas anteriores, dando cierta sensación de unión entre ellas. Aparece Rahul Kohli ('La maldición de Bly Manor'), Annabeth Gish ('La maldición de Hill House'), Robert Longstreet ('La maldición de Hill House') y también Kate Siegel y Henry Thomas, quienes participaron en las dos temporadas anteriores. También se incluyen al reparto, junto a Hamish Linklater y Zach Gilford, Michael Trucco y Kristin Lehman.

Mike Flanagan, que además de su creador también es uno de sus productores ejecutivos, ha publicado una carta a través de TVLine. "Voy a admitirlo ya... 'Midnight Mass' es mi proyecto favorito hasta ahora", confiese en ella.

"Como un antiguo monaguillo que está a punto de celebrar tres años de sobriedad, no es difícil ver por qué es algo tan personal. Las ideas en las raíces de esta serie me aterrorizan profundamente. Hay una oscuridad operando en Crockett Island. En parte es sobrenatural, pero lo más terrorífico nace de la naturaleza humana. No es difícil ver la oscuridad que anima esta historia en nuestro propio mundo, por desgracia", divaga.

"Pero esta serie va sobre otra cosa también... la fe en sí misma. Uno de los mayores misterios de la naturaleza humana. Como incluso en la oscuridad, en los peores momentos, en la ausencia de luz (y esperanza) seguimos cantando", explica, explicando un poco mejor el tono de la temporada que nos espera el 24 de septiembre. "Espero que disfrutéis de nuestra canción", termina.

