Después del éxito imborrable de 'Cómo conocí a vuestra madre' como una de las sitcoms más aclamadas de la televisión, llega el spin-off 'How I Met Your Father' ('Cómo conocí a vuestro padre') esta vez desde el punto de vista de una mujer que también busca a su media naranja.

Sophie, interpretada por Hilary Duff, está acompañada de un coral reparto con caras conocidas como Kim Cattrall, la última sorpresa en subir al barco, Josh Peck, o Chris Lowell.

La incorporación de Kim Cattrall ha sido muy sonada por coincidir con su polémica sobre 'Sexo en Nueva York' y su ausencia en el regreso de la nueva serie 'And Just Like That', donde justificaron que no apareciese de forma un tanto sórdida.

Como parece revelar el tráiler, Kim será aquí la versión más mayor de Sophie, el personaje de Hilary Duff, narrando la serie y siendo quien aparece en el sofá contando "cómo conoció al padre" de sus hijos.

Kim Cattrall en 'Cómo conocí a vuestro padre' | hulu

'Cómo conocí a vuestro padre' también cuenta con talentos por descubrir como Francia Raisa, Suraj Sharma, Rien Tran y Tom Ainsley, y está escrita por los guionistas de 'This is us', Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.

La propia Duff ha compartido muy emocionada este adelanto, que puedes ver al completo en el vídeo de arriba, con estas palabras:

"¡No podría estar más obsesionada con este grupo de raritos y estoy muy orgullosa de esa serie! Todo el mundo involucrado ha añadido algo especial y madre mía 18 DE ENERO allá vamos!!!".

Seguro que te interesa

Las impactantes y gráficas imágenes de Hilary Duff cuando dio a luz en su casa: "Sentada en el empapador de mi perro"