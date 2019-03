Tráiler de la tercera temporada de 'True Detective': ¿Conseguirá la redención Mahershala Ali?

Una nueva historia, nuevos actores pero misma esencia. 'True Detective' busca redimirse tras una segunda temporada duramente criticada y estrena primer tráiler.

En esta temporada Mahershala Ali interpreta a Wayne Hays, y este avance nos muestra al actor en tres momentos distintos de su vida.

El mensaje que transmite no puede ser más enigmático, y nos muestra a un personaje atormentado por un misterio y su pasado: "Antes de que me conocieras, no me asustaba mucho. No era un temor para mí. Las cosas que he visto, las cosas que sé, no harían más que hacer daño. Mi cerebro entero es un montón de piezas faltantes".

La nueva temporada de 'True Detective', serie creada por Nic Pizzolatto, llegará el 3 de enero del próximo año.