El trágico accidente donde la autora de 'Los Bridgerton', Julia Quinn, ha perdido a su padre y su hermana

'Los Bridgerton' ha sido uno de los grandes éxitos de esta temporada y la serie que adapta las novelas de Julia Quinn no ha podido tener una mejor recepción por parte de la audiencia, así como de la crítica. Esta adaptación ha sido llevada a cabo por Shonda Rhimes, la creadora de 'Anatomía de Grey' o 'Scandal'.

La primera temporada de la serie narraba la historia de amor entre Daphne Bridgerton, Phoebe Dynevor, y el duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Page. Tras una primera entrega tan apludia, 'Los Bridgerton' ha firmado para una nueva temporada y todo apunta a que esta vez el romance que viviremos será el de Anthnoy Bridgerton, al que da vida Jonathan Bailey. Ya que será el gran protagonista con la adaptación del segundo libro de la saga, 'El vizconde que me amó'.

Jonathan Bailey y Phoebe Dynevor como Anthony y Daphne Bridgerton | Netflix

Pero en medio de todo este éxito, la autora de las novelas, Julia Quinn, ha sufrido una terrible pérdida. Y es que, su hermana y a su padre han fallecido en un trágico accidente de coche. Su padre, Stephen Lewis Cotler, era también un autor reconocido, habiendo hecho obras como 'Cheesie Mack', mientras que su hermana ejercía como dibujante y, actualmente, estaba ilustrando una novela llamada 'Miss Butterworth and the Mad Baron'.

Julia ha recordado de esta manera a su padre y a su hermana con una emotiva publicación que ha compartido en sus redes sociales: "He perdido a mi padre y a mi hermana. Porque una compañía de catering no aseguraron su carga y las bolsas de lona se derramaron por toda la carretera. Porque al conductor de la camioneta no le importaba conducir mientras su nivel de alcohol en sangre era tres veces mayor a lo permitido", empieza diciendo.

"He perdido a mi padre y no tengo a mi hermana para llorar con ella. He perdido a mi hermana, Violeta Charles, con quién había terminado una novela gráfica. Estaba dedicada a nuestro padre. Y seguirá estando dedicada a nuestro padre. No será una sorpresa, pero me gusta pensar que él sospechaba que lo haríamos. Nos conocía muy bien. Era nuestro padre", dice la escritora rota de dolor. En el accidente también moría la perrita de la hermana de Julia.

