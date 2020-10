Tori Spelling confiesa el rechazo que sintió por su rostro en 'Sensación de vivir' y las secuelas psicológicas que sufre por los haters

'Sensación de vivir' se estrenaba en 1990 marcando el inicio de lo que serían las series juveniles. La exitosa ficción relataba la vida de instituto de unos adolescentes ricos que vivían en uno de los barrios más lujosos de Los Ángeles, Beverly Hills.

El reparto de la serie estaba formado por unos jóvenes actores desconocidos que se convirtieron en los rostros más famosos del momento. Tori Spelling y Brian Austin Green eran los actores más jóvenes del elenco y tener que hacer frente a esta desorbitada fama siendo todavía un adolescente no es nada fácil.

Así, la actriz que dio vida a Donna Martin, ha compartido una sincera carta en su cuenta de Instagram donde relata el rechazo que sintió durante su etapa en la serie a su aspecto, concretamente a sus ojos, tras años recibiendo comentarios despectivos en los que no paraban de meterse con ella.

Unas palabras donde también explica que estos comentarios le han dejado huella con el paso del tiempo y por este motivo no suele hacerse nunca fotos donde sale de frente. Aunque, asegura que aprendió a amar sus ojos y supo ver la belleza que tenían. A continuación te dejamos la carta al completo que ha escrito:

"Mi padre siempre decía 'Tus ojos son las ventanas de tu alma'. Nunca lo he olvidado. Debido a esa creencia, mi padre rara vez dejaba que sus actores usaran gafas de sol en una escena. Creía que sus ojos lo transmitían todo. Todas las emociones.

He llevado ese lema a lo largo de mi vida. Siempre miro a la gente a los ojos. Siempre sostengo su mirada. Nunca aparto la mirada. Les he enseñado a mis hijos a mostrar siempre respeto a las personas y a mirarlos a los ojos cuando les hablan.

Solía ​​odiar mis ojos. Cuando comencé en 'Sensación de vivir' a los 16, tenía muy poca confianza en mí misma. Luego, los trolls de Internet (¡sí, los teníamos en ese entonces también!) Me llamaron rana y ojos saltones. Fue difícil ser sometida a un microscopio cuando era una niña en sus años de formación. Pasé años rogando a los maquilladores en mis series y películas que por favor trataran de hacer que mis ojos se vieran más pequeños. Lloraba por mi imagen en la silla de maquillaje.

No comencé a darme cuenta de lo valiosos que eran mis ojos hasta que hice 'Scream 2' y la portada de 'Rolling Stone' recreando la icónica escena de la ducha de Psycho. Mis ojos hicieron esa foto. Mostraron la emoción que estaba 'sintiendo en mi alma' en esa imagen.

Ahora, mi cara. Mucha gente pregunta por qué solo muestro un lado de la cara. Algunos escriben cosas hirientes. Sí, es una elección. Mi elección. Porque, una niña vulnerable e inocente emocionada mostró toda su cara a los 16 años y fue devorada viva. Las decisiones sobre mi apariencia las tomaron cuentas sin nombre y sin rostro.

Las palabras no se pueden dejar de leer. El acoso cibernético existía entonces y ahora está peor que nunca. Entonces, cada vez que uno de vosotros me pregunta por qué no miro directamente en las fotos y videos, sepa por qué hago esa elección. Años de comentarios hirientes que ni siquiera quiero compartir para darles energía. Mucho peor que los ojos de un insecto o una rana.

Solo recuerda que la próxima vez que vayas a comentar la cuenta de alguien con respecto a su rostro, cuerpo o elecciones, no lo conoces. No te conocen. Pero, su alma recordará ese comentario desagradable. Estará impreso en ellos. Nuestros recuerdos no pueden recordar el dolor físico, pero sí recordamos el dolor emocional, verbal y escrito.

Dicho eso. Aquí estoy yo. Directo. Amo mis ojos ahora. Me hacen únicamente yo. Y rara vez uso gafas de sol".