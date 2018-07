Gwendoline Christie cambia de registro al fichar por la segunda temporada de 'Top of the lake'. La actriz es conocida por su papel de Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos'.



Christie se une a Elisabeth Moss ('Mad Men') en la segunda entrega de la serie de SundanceTV y BBC Two. Moss recogió en 2014 el Globo de Oro a mejor actriz de miniserie por su interpretación en la priemera temporad. La nueva temporada no se estrenará hasta 2017.



"Estoy muy contenta de poder trabajar en 'Top of the Lake', volver a Australia para trabajar con Jane (Campion, creadora de la serie) explorando este maravilloso personaje", ha declarado la actriz, según recoge Variety.



El reparto de esta segunda temporada lo completan David Dencik ('Tinker Tailor Soldier Spy') y Alice Englert ('Beautiful Creatures').