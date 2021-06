Tom Hiddleston se pronuncia sobre el género fluido de 'Loki' confirmado en la serie

'Loki' estrenó hace unos días su primer capítulo y no se habla de otra cosa. Unos días antes del lanzamiento, Marvel sorprendió con un vídeo promocional en el que se mostraba un expediente del Dios del Engaño y que puedes ver arriba. Esto dio mucho que hablar pues en los archivos de la Agencia de Variación Temporal se indicaba que en el género de Loki ponía "fluido".

Esto sorprendió a más de un fan y ahora ha sido el propio Tom Hiddleston el que ha hablado sobre este nuevo aspecto del personaje y de dónde viene esta decisión:

"Es algo que siempre ha estado en la mitología. Ha sido así en los cómics desde, creo, comenzaron a publicarse dentro de Marvel, más de 60 años", revela el actor a Reuters. También valoraba la personalidad de Loki y por qué lo considera tan especial.

"Loki, como personaje, siempre ha tenido una personalidad muy amplia", a lo que añadía: "Es un personaje al que no puedes meter siempre en el mismo saco, que no puedes dar por hecho nada sobre él, y me encanta que podamos ahondar en esto en la serie".

A pesar que esto haya llegado por sorpresa a la comunidad de fans del MCU, es algo que el propio Tom Hiddleston ya sabía desde que hizo la primera aparición como Loki en la primera película de 'Thor', en 2011.

En relación a esto, la directora Kate Herron añade que es una decisión que ayuda a que sea más fiel, no solo al canon de los cómics, sino también de la propia mitología nórdica: "Es género fluido en la

mitología nórdica y también en los cómics, por lo que creíamos que era una parte importante para asegurarnos que es canon", apunta en Insider.

'Loki' continuará emitiendo sus capítulos cada miércoles en Disney+ y su reparto lo completan Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino, Eugene Cordero o Richard E. Grant.

